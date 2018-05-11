Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зидан – о совместимости Роналду с Неймаром: «Хорошие игроки всегда совместимы на поле»

Зидан – о совместимости Роналду с Неймаром: «Хорошие игроки всегда совместимы на поле»

11 мая 2018, 16:42
3

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ничего не знает о переговорах клуба с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Также специалист выразил уверенность, что в случае переезда в Мадрид бразилец уживется на поле с форвардом Криштиану Роналду.

«Будет ли Неймар совместим на поле с Криштиану Роналду? Хорошие игроки всегда совместимы.

Ведутся ли переговоры с бразильцем? Я не знаю, контактировал ли «Реал» с Неймаром. Игрока я также об этом не спрашивал.

Надеюсь, сезон закончится хорошо, а остальное будет обсуждаться после», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет перейти в «Реал», чтобы играть рядом с Роналду. Как заявляют СМИ, 26-летний форвард уже дважды встречался с представителями «галактикос».

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Роналду Криштиану Неймар Зидан Зинедин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1526049795
Лемпард с Джерардом не дадут соврать
Ответить
1bear
1526052064
...если Неймар придет,то Роналду уйдет...
Ответить
OfaZavr
1526054100
ну да, ПСЖ наглядный пример))
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
18
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
4
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Все новости
Все новости
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
Вчера, 14:15
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+