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    Зидан – о совместимости Роналду с Неймаром: «Хорошие игроки всегда совместимы на поле»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ничего не знает о переговорах клуба с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Также специалист выразил уверенность, что в случае переезда в Мадрид бразилец уживется на поле с форвардом Криштиану Роналду.

    «Будет ли Неймар совместим на поле с Криштиану Роналду? Хорошие игроки всегда совместимы.

    Ведутся ли переговоры с бразильцем? Я не знаю, контактировал ли «Реал» с Неймаром. Игрока я также об этом не спрашивал.

    Надеюсь, сезон закончится хорошо, а остальное будет обсуждаться после», – сказал Зидан.

    Ранее сообщалось, что Неймар хочет перейти в «Реал», чтобы играть рядом с Роналду. Как заявляют СМИ, 26-летний форвард уже дважды встречался с представителями «галактикос».

    Источник: Marca

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    11.05.2018 16:42
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:55

      ну да, ПСЖ наглядный пример))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 11 мая 2018, 18:21

      ...если Неймар придет,то Роналду уйдет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 11 мая 2018, 17:43

      Лемпард с Джерардом не дадут соврать

      2
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