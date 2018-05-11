Зидан – о совместимости Роналду с Неймаром: «Хорошие игроки всегда совместимы на поле»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ничего не знает о переговорах клуба с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Также специалист выразил уверенность, что в случае переезда в Мадрид бразилец уживется на поле с форвардом Криштиану Роналду.

«Будет ли Неймар совместим на поле с Криштиану Роналду? Хорошие игроки всегда совместимы.

Ведутся ли переговоры с бразильцем? Я не знаю, контактировал ли «Реал» с Неймаром. Игрока я также об этом не спрашивал.

Надеюсь, сезон закончится хорошо, а остальное будет обсуждаться после», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет перейти в «Реал», чтобы играть рядом с Роналду. Как заявляют СМИ, 26-летний форвард уже дважды встречался с представителями «галактикос».