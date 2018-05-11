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    Журналист Алланазаров: «Селихов на тренировке на ровном месте получил разрыв. Треск стоял на всю Тарасовку»

    Журналист Максим Алланазаров сообщил подробности травмы голкипера «Спартака» Александра Селихова.

    Сегодня стало известно, что 24-летний вратарь получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия и теперь пропустит домашний чемпионат мира.

    «Селя на тренировке на ровном месте получил разрыв (треск стоял на всю Тарасовку).

    Сане – здоровья! Теме (прим. – Артему Реброву) – терпения!» – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

    В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел 31 встречу во всех турнирах (12 – на ноль), пропустив 34 гола.

    Источник: Twitter

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    11.05.2018 13:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 11 мая 2018, 21:39

      пипец, что за тренера по физподготовке в клубе? ,,,,лять на йух послать е,,,ланов, рекорды ставят по травмам, более дебильных тренеров ни один клуб РФПЛ не знал, земляков Карерры обратно отправить на сапог,не хрен им здесь делать, пусть быков пасут у себя.

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:49

      Это скорей всего на долго.Здоровья Александру.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:36

      очень плохая новость, да еще и не в игре а по сути на ровном месте... здоровья Саше!

      2
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 11 мая 2018, 15:32

      Это горзадо серьезнее проблема для Спартака чем любой из полевых игроков. Время Реброва прошло, увы и представить как могут проходить игры с ним в рамке мне просто страшно. В Максименко не верю, слишком сырой еще. Считаю надо очень озаботится клубу покупкой нового вратаря №2 в состав. Как считаете кто может быть достойным и кого реально сможет купить Спартак сейчас?

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > oyabun 11 мая 2018, 15:57

      В аренду взять, может даже Митрюшктна попробовать ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun > ufos73 11 мая 2018, 16:02

      Да фиг он Эуропу свою оставит )) Реальнее наверное будет забрать кого то из команд падающих в пердив.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +818

      diktatop > oyabun 11 мая 2018, 19:38

      Добня из ска хабаровска

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun > diktatop 12 мая 2018, 08:14

      Согласен. Очень неплохой вариант

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 мая 2018, 15:21

      Может быть проблема не в тренировочном процессе, а в восстановительном? Пипец просто сколько мышц у нас рвут (

      2
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 11 мая 2018, 15:00

      Да уж! Скорейшего выздоровления Саше!!!!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 мая 2018, 14:54

      - с глубоким сожалением узнал эту "новость"...что такое "не везёт", и как с этим бороться....Желаю Саше здоровья и успешного излечения!

      4
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 11 мая 2018, 14:21

      Александру Здоровья ,(существенная потеря для Спартака)

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 мая 2018, 14:15

      ...на ровном месте" - Более идиотского комментария к травме, сложно придумать, а как еще футболисты могут получать повреждения ? ( естественно кроме стыков) ... у каждой травмы есть своя причина и объяснение, но для дилетантов все это одно огромное ровное место.))) - земляку здоровья, спартаку нового вратаря....

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:07

      31 матч - 34 гола. Суперигрок, куда там до него Салаху!

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > prezent2017 11 мая 2018, 14:17

      не позорься, сарказм и шутки -не твое.))) - даже твой ник смешнее этого высера

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