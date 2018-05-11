Журналист Алланазаров: «Селихов на тренировке на ровном месте получил разрыв. Треск стоял на всю Тарасовку»

пипец, что за тренера по физподготовке в клубе? ,,,,лять на йух послать е,,,ланов, рекорды ставят по травмам, более дебильных тренеров ни один клуб РФПЛ не знал, земляков Карерры обратно отправить на сапог,не хрен им здесь делать, пусть быков пасут у себя.
Журналист Максим Алланазаров сообщил подробности травмы голкипера «Спартака» Александра Селихова.
Сегодня стало известно, что 24-летний вратарь получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия и теперь пропустит домашний чемпионат мира.
«Селя на тренировке на ровном месте получил разрыв (треск стоял на всю Тарасовку).
Сане – здоровья! Теме (прим. – Артему Реброву) – терпения!» – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.
В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел 31 встречу во всех турнирах (12 – на ноль), пропустив 34 гола.