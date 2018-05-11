Журналист Алланазаров: «Селихов на тренировке на ровном месте получил разрыв. Треск стоял на всю Тарасовку»

Журналист Максим Алланазаров сообщил подробности травмы голкипера «Спартака» Александра Селихова.

Сегодня стало известно, что 24-летний вратарь получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия и теперь пропустит домашний чемпионат мира.

«Селя на тренировке на ровном месте получил разрыв (треск стоял на всю Тарасовку).

Сане – здоровья! Теме (прим. – Артему Реброву) – терпения!» – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел 31 встречу во всех турнирах (12 – на ноль), пропустив 34 гола.