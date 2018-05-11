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  • Журналист Алланазаров: «Селихов на тренировке на ровном месте получил разрыв. Треск стоял на всю Тарасовку»

Журналист Алланазаров: «Селихов на тренировке на ровном месте получил разрыв. Треск стоял на всю Тарасовку»

11 мая 2018, 13:27
17

Журналист Максим Алланазаров сообщил подробности травмы голкипера «Спартака» Александра Селихова.

Сегодня стало известно, что 24-летний вратарь получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия и теперь пропустит домашний чемпионат мира.

«Селя на тренировке на ровном месте получил разрыв (треск стоял на всю Тарасовку).

Сане – здоровья! Теме (прим. – Артему Реброву) – терпения!» – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел 31 встречу во всех турнирах (12 – на ноль), пропустив 34 гола.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (17)
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Diesel133
1526036174
короче, пздц. Спартачи, ищите вратаря теперь.
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prezent2017
1526036860
31 матч - 34 гола. Суперигрок, куда там до него Салаху!
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Боцман59rus
1526037317
...на ровном месте" - Более идиотского комментария к травме, сложно придумать, а как еще футболисты могут получать повреждения ? ( естественно кроме стыков) ... у каждой травмы есть своя причина и объяснение, но для дилетантов все это одно огромное ровное место.))) - земляку здоровья, спартаку нового вратаря....
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кеша_КБ
1526039670
- с глубоким сожалением узнал эту "новость"...что такое "не везёт", и как с этим бороться....Желаю Саше здоровья и успешного излечения!
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Bobafett
1526040049
Да уж! Скорейшего выздоровления Саше!!!!
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ufos73
1526041291
Может быть проблема не в тренировочном процессе, а в восстановительном? Пипец просто сколько мышц у нас рвут (
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oyabun
1526041931
Это горзадо серьезнее проблема для Спартака чем любой из полевых игроков. Время Реброва прошло, увы и представить как могут проходить игры с ним в рамке мне просто страшно. В Максименко не верю, слишком сырой еще. Считаю надо очень озаботится клубу покупкой нового вратаря №2 в состав. Как считаете кто может быть достойным и кого реально сможет купить Спартак сейчас?
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OfaZavr
1526052992
очень плохая новость, да еще и не в игре а по сути на ровном месте... здоровья Саше!
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zigbert
1526057372
Это скорей всего на долго.Здоровья Александру.
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юрий николаевич
1526063992
пипец, что за тренера по физподготовке в клубе? ,,,,лять на йух послать е,,,ланов, рекорды ставят по травмам, более дебильных тренеров ни один клуб РФПЛ не знал, земляков Карерры обратно отправить на сапог,не хрен им здесь делать, пусть быков пасут у себя.
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