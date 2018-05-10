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    Джеррард: «Думаю, «Ливерпуль» захочет быть андердогом в матче с «Реалом»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о финале Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы сыграют с «Реалом».

    «Думаю, у нас очень хорошие шансы на победу. Не сказал, бы что мы будем андердогами в этой встрече. Но я полагаю, что Юрген Клопп с парнями захочет быть андердогами, потому что в этом случае на них будет меньше давления.

    Думаю, что форма, в которой «Ливерпуль» находится сейчас и то, как они играли в последних двух играх с «Ромой», особенно как играл Салах, – думаю, это поможет парням выйти с уверенностью, что могут победить», – цитирует Джеррарда Sport360.

    Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 11 мая 2018, 05:49

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