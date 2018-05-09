Де Брюйне за 100 матчей в АПЛ отдал 43 результативные передачи. Это рекорд

В среду, 9 мая, состоится перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Брайтоном». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

В этой встрече полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне может пополнить свой голевой счет в текущем сезоне. Стоит отметить, что бельгиец на данный момент имеет на своем счету также 43 результативные передачи в АПЛ в 100 играх. Такого показателя не достиг больше ни один футболист, представляющий Премьер-лигу.