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    Де Брюйне за 100 матчей в АПЛ отдал 43 результативные передачи. Это рекорд

    В среду, 9 мая, состоится перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Брайтоном». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    В этой встрече полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне может пополнить свой голевой счет в текущем сезоне. Стоит отметить, что бельгиец на данный момент имеет на своем счету также 43 результативные передачи в АПЛ в 100 играх. Такого показателя не достиг больше ни один футболист, представляющий Премьер-лигу.

    Источник: АПЛ

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    09.05.2018 10:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 16:31

      Игрок в расцвете сил и с большим будущим.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 11:12

      Великолепный игрок! Удачи ему! Эх, как Бавария его упустить умудрилась - неясно.

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