«Манчестер Сити» открыл памятную доску в честь Яя Туре

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре удостоился открытия мемориальной доски в академии клуба в честь 8 лет, которые футболист провел в стане «горожан».

На ней изображен ивуариец после победного гола в финале Кубка Англии в 2011 году. Доска расположена на дорожке к одной из площадок академии.

«Мы надеемся, что эта мемориальная доска станет источником вдохновения для наших молодых футболистов», – говорится в заявлении клуба.