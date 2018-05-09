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«Манчестер Сити» открыл памятную доску в честь Яя Туре

9 мая 2018, 06:42
1

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре удостоился открытия мемориальной доски в академии клуба в честь 8 лет, которые футболист провел в стане «горожан».

На ней изображен ивуариец после победного гола в финале Кубка Англии в 2011 году. Доска расположена на дорожке к одной из площадок академии.

«Мы надеемся, что эта мемориальная доска станет источником вдохновения для наших молодых футболистов», – говорится в заявлении клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя
Комментарии (1)
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zigbert
1525846093
Гордость Ман Ситьи.
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