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    «Манчестер Сити» открыл памятную доску в честь Яя Туре

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре удостоился открытия мемориальной доски в академии клуба в честь 8 лет, которые футболист провел в стане «горожан».

    На ней изображен ивуариец после победного гола в финале Кубка Англии в 2011 году. Доска расположена на дорожке к одной из площадок академии.

    «Мы надеемся, что эта мемориальная доска станет источником вдохновения для наших молодых футболистов», – говорится в заявлении клуба.

    Источник: Twitter

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    09.05.2018 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 09:08

      Гордость Ман Ситьи.

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