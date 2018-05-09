Эдер голом в ворота «Зенита» повысил свои шансы остаться в «Локомотиве»

Руководство «Локомотива» готово воспользоваться опцией выкупа в контракте нападающего Антонио Эдера, права на которого принадлежат «Лиллю».

«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с Эдером и будет к этому стремиться. Если бы он не забил «Зениту», наверное, наш интерес был бы ниже. Но он доказал свой профессионализм», — сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

В текущем сезоне 30-летний португалец сыграл 17 матчей в РФПЛ, в которых забил четыре гола.