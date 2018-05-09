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    Эдер голом в ворота «Зенита» повысил свои шансы остаться в «Локомотиве»

    Руководство «Локомотива» готово воспользоваться опцией выкупа в контракте нападающего Антонио Эдера, права на которого принадлежат «Лиллю».

    «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с Эдером и будет к этому стремиться. Если бы он не забил «Зениту», наверное, наш интерес был бы ниже. Но он доказал свой профессионализм», — сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

    В текущем сезоне 30-летний португалец сыграл 17 матчей в РФПЛ, в которых забил четыре гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.05.2018 06:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 10 мая 2018, 22:36

      Из будущего: Эдер не забивает, не забивает, не забивает, не забивааааает, финал ЛЧ: за 5 минут до конца матча Шпалыч выпускает секретное орудие, и Реал просто разбегается )) (Ну так немного фантазии)

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 9 мая 2018, 17:04

      Сейчас его будут бояться соперники Локо, как футболиста, способного единожды ахнуть и решить исход. Можно было бы и взять, с целью жути нагонять одним своим присутствием на поле.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 мая 2018, 12:51

      тут уже от Лилля многое зависит... сколько запросят?

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 9 мая 2018, 12:24

      Но лучше купить молодого вырастить и продать. К тому же есть воспитанники, тот же Корян, Лысов.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 9 мая 2018, 11:45

      Ну мож прорвет. Еслии Палыч говорит, что хорошо на тренировках отрабатывает, значит руководству надо прислушаться. А то вдруг как Федя Смолов раззабивается потом. Года 4 назад все , включая меня, над ним угарали

      2
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 09:06

      Теперь конечно его оставят.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 мая 2018, 08:04

      Забивает не много, но очень хороший игрок, командный!

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