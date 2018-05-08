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    Источник: Егоров будет утвержден главой департамента судейства и инспектирования РФС в конце сезона

    Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров после завершения текущего сезона будет утвержден на этом посту.

    «Александр Егоров будет утвержден в качестве главы судейского корпуса после окончания чемпионата России. Сейчас он «и.о.». Скорее всего, до конца мая (максимум до начала чемпионата мира) он избавится от этой приставки», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, в апреле РФС расторг контракт с прежним руководителем департамента Андреем Будогосским, назначив на его место Егорова.

    Источник: Р-Спорт

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    08.05.2018 11:29
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