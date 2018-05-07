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    Болельщики «Спартака» раскупили все билеты на матч с «Динамо» за неделю до игры

    Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что все билеты на домашний матч 30 тура РФПЛ с «Динамо» проданы. Напомним, стадион красно-белых «Открытие Арена» вмещает 45360 зрителей.

    Поединок пройдет в воскресенье, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    За тур до завершения первенства подопечные Массимо Карерры занимают второе место, опережая ЦСКА на одно очко. Победа над бело-голубыми гарантирует спартаковцам серебряные медали и прямую путевку в Лигу чемпионов.

    Армейцы в этот же день сыграют на своем поле с «Анжи».

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.05.2018 16:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 9 мая 2018, 10:58

      При определенном раскладе Динамо может как попасть в стыки,так и занять 6-ю строчку и в Лигу Европы!)

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      Рейтинг: +10

      Бутуз1983 > Антон bx14e 12 мая 2018, 12:37

      В стыки никак не может, с Амкаром и Ростовом по личным встречам преимущество.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Бутуз1983 12 мая 2018, 13:59

      и все же..давно не помню такого разрыва в полтаблицы в нашем чемпионате

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      Рейтинг: +10

      Бутуз1983 > Антон bx14e 12 мая 2018, 17:45

      Согласен

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 8 мая 2018, 00:08

      хорошее противостояние!!! полный стадион болелов.....это круто!!!

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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 21:48

      Отлично.Будем болеть за наших.

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