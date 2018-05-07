Болельщики «Спартака» раскупили все билеты на матч с «Динамо» за неделю до игры

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что все билеты на домашний матч 30 тура РФПЛ с «Динамо» проданы. Напомним, стадион красно-белых «Открытие Арена» вмещает 45360 зрителей.

Поединок пройдет в воскресенье, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

За тур до завершения первенства подопечные Массимо Карерры занимают второе место, опережая ЦСКА на одно очко. Победа над бело-голубыми гарантирует спартаковцам серебряные медали и прямую путевку в Лигу чемпионов.

Армейцы в этот же день сыграют на своем поле с «Анжи».