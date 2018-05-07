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  • Болельщики «Спартака» раскупили все билеты на матч с «Динамо» за неделю до игры

Болельщики «Спартака» раскупили все билеты на матч с «Динамо» за неделю до игры

7 мая 2018, 16:37
6

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что все билеты на домашний матч 30 тура РФПЛ с «Динамо» проданы. Напомним, стадион красно-белых «Открытие Арена» вмещает 45360 зрителей.

Поединок пройдет в воскресенье, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

За тур до завершения первенства подопечные Массимо Карерры занимают второе место, опережая ЦСКА на одно очко. Победа над бело-голубыми гарантирует спартаковцам серебряные медали и прямую путевку в Лигу чемпионов.

Армейцы в этот же день сыграют на своем поле с «Анжи».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (6)
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zigbert
1525718902
Отлично.Будем болеть за наших.
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dendiesel
1525727282
хорошее противостояние!!! полный стадион болелов.....это круто!!!
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Антон bx14e
1525852715
При определенном раскладе Динамо может как попасть в стыки,так и занять 6-ю строчку и в Лигу Европы!)
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