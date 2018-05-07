Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Пашаличу нравится «Спартак». Главный вопрос – чего хочет московский клуб»

    Агент Марко Налетилич, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Марио Пашалича, заявил, что его клиент заинтересован в продолжении выступлений за красно-белых.

    Напомним, прошлым летом московский клуб арендовал футболиста у «Челси» сроком на один сезон.

    «Я пока еще не говорил со «Спартаком» о возможности Пашалича остаться в московском клубе. Хочет ли этого Марио? Пашаличу нравится и «Спартак», и город Москва. Главный вопрос – чего хочет клуб.

    Также для Марио имеет большую важность предстоящий чемпионат мира», – сказал Налетилич.

    В нынешнем сезоне Пашалич принял участие в 31 матче, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 21:41

      50%:50%.А в остальном как решит руководство. С учетом брать нового игрока выше уровня Пашалича.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 7 мая 2018, 19:49

      Какой то неоднозначный игрок. Виден в нем огромный потенциал и техника хорошая заметна, но вот порой настолько ленив на поле, что весь его вид говорит "что я здесь вообще делаю?!". И уж если выбирать между Пашаличем и Рошей, то я бы сделал выбор в пользу хорвата. Но Роша глупо куплен и обратно его уже не вернуть. Так что скорее всего Пашалич уйдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 18:45

      иногда очень даже неплохо играет а в основном ничего особенного, думаю не стоит оставлять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 7 мая 2018, 18:06

      Надеюсь останется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 мая 2018, 16:28

      да еще б ему не нравилось, играть толком не играет, а бабосы капают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 мая 2018, 16:14

      купите ему пару земляков, чтобы растормозился, не скучал и дело попрет.)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 мая 2018, 16:08

      Марио хороший футболист, который в отличии от некоторых личностей доигрывает каждый эпизод, буду рад если выкупят у Челси. Шансы выступить на Чм будут ведь Хорватия играет с 3 цпз Модричем Ракитичем Брозовичем и возьмут еще Ковачича и будет 1-2 места для цпз запаса, вот за это место в последнем матче поборись)

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11