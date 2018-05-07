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  • Агент: «Пашаличу нравится «Спартак». Главный вопрос – чего хочет московский клуб»

Агент: «Пашаличу нравится «Спартак». Главный вопрос – чего хочет московский клуб»

7 мая 2018, 15:55
7

Агент Марко Налетилич, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Марио Пашалича, заявил, что его клиент заинтересован в продолжении выступлений за красно-белых.

Напомним, прошлым летом московский клуб арендовал футболиста у «Челси» сроком на один сезон.

«Я пока еще не говорил со «Спартаком» о возможности Пашалича остаться в московском клубе. Хочет ли этого Марио? Пашаличу нравится и «Спартак», и город Москва. Главный вопрос – чего хочет клуб.

Также для Марио имеет большую важность предстоящий чемпионат мира», – сказал Налетилич.

В нынешнем сезоне Пашалич принял участие в 31 матче, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Пашалич Марио
Комментарии (7)
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кузнецов артем
1525698507
Марио хороший футболист, который в отличии от некоторых личностей доигрывает каждый эпизод, буду рад если выкупят у Челси. Шансы выступить на Чм будут ведь Хорватия играет с 3 цпз Модричем Ракитичем Брозовичем и возьмут еще Ковачича и будет 1-2 места для цпз запаса, вот за это место в последнем матче поборись)
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Боцман59rus
1525698849
купите ему пару земляков, чтобы растормозился, не скучал и дело попрет.)))
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piligrim1986
1525699703
да еще б ему не нравилось, играть толком не играет, а бабосы капают
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Spartak 777
1525705601
Надеюсь останется
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OfaZavr
1525707943
иногда очень даже неплохо играет а в основном ничего особенного, думаю не стоит оставлять.
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oyabun
1525711780
Какой то неоднозначный игрок. Виден в нем огромный потенциал и техника хорошая заметна, но вот порой настолько ленив на поле, что весь его вид говорит "что я здесь вообще делаю?!". И уж если выбирать между Пашаличем и Рошей, то я бы сделал выбор в пользу хорвата. Но Роша глупо куплен и обратно его уже не вернуть. Так что скорее всего Пашалич уйдет.
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zigbert
1525718504
50%:50%.А в остальном как решит руководство. С учетом брать нового игрока выше уровня Пашалича.
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