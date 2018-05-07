Агент: «Пашаличу нравится «Спартак». Главный вопрос – чего хочет московский клуб»

Агент Марко Налетилич, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Марио Пашалича, заявил, что его клиент заинтересован в продолжении выступлений за красно-белых.

Напомним, прошлым летом московский клуб арендовал футболиста у «Челси» сроком на один сезон.

«Я пока еще не говорил со «Спартаком» о возможности Пашалича остаться в московском клубе. Хочет ли этого Марио? Пашаличу нравится и «Спартак», и город Москва. Главный вопрос – чего хочет клуб.

Также для Марио имеет большую важность предстоящий чемпионат мира», – сказал Налетилич.

В нынешнем сезоне Пашалич принял участие в 31 матче, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.