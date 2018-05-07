Де Брюйне сделал 43 голевых передачи в 100 матчах АПЛ. Это больше, чем у любого другого игрока в турнире

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне 43 раза ассистировал партнерам в своих первых 100 матчах в АПЛ. Это больше, чем любой другой футболист в истории Премьер-лиги за этот же период времени.

На втором месте расположился экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона – 39 голевых передач. На третьем – Месут Озил из «Арсенала», в активе которого 36 результативных пасов.