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    Де Брюйне сделал 43 голевых передачи в 100 матчах АПЛ. Это больше, чем у любого другого игрока в турнире

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне 43 раза ассистировал партнерам в своих первых 100 матчах в АПЛ. Это больше, чем любой другой футболист в истории Премьер-лиги за этот же период времени.

    На втором месте расположился экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона – 39 голевых передач. На третьем – Месут Озил из «Арсенала», в активе которого 36 результативных пасов.

    Источник: Opta

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    07.05.2018 14:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 20:50

      Результат очень впечатляет.Он и сам может забить,но главное для него делать выверенные передачи.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 7 мая 2018, 15:11

      На мой взгляд именно Кевин должен был получить награду лучшему игроку сезона в АПЛ. Именно благодаря бельгийцу мы видели тот Ман Сити в атаке, который сминал всех в течение сезона, он сделал кучу ассистов, забивал важнейшие мячи в матчах с прямыми конкурентами, хотя он не нападающий по позиции.
      В общем и целом - Де Брюйне - мозг команды. Да, у него с февраля был небольшой застой по результативным действиям, но взять того же Салаха, да у всех сейчас перед глазами картинка, что он забивает кучу мячей, идут разговоры про золотой мяч, но сейчас практически никто не вспомнит как египтянин в начале сезона порол кучу моментов, выходов 1 на 1 и т.д. и по большому счету играет на своем нынешнем уровне только с нового года, а где до этого он был - не понятно.
      Как бы то ни было, я ни в коем случае не принижаю заслуг Мохамеда, он молодец, что нашел свою игру и вышел на такой уровень, но как мне кажется Кевин Де Брюйне провел более ровный сезон на высочайшем уровне, оказывая большее влияние на игру своей команды, чем все остальные претенденты на эту награду, что в итоге принесло золото АПЛ.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Maxi_7 7 мая 2018, 15:32

      Салах в этом году слишком хорош.
      Кевин наверное лучший полузащитник мира сейчас, очень стабильный...
      Но награды даются в основном тем кто лучше всех блестит в данный момент.
      Но все равно буду рад если награду получит Кевин

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > panmon 7 мая 2018, 17:53

      Согласен насчет "блестящего". Награды лучшим сейчас дают в основном за голы, и это естественно, они всегда на виду.
      Думаю, в связи с этим честнее было бы разделить награды на - Лучший нападающий и Лучший игрок(могут бороться вратари, защитники, полузащитники).При этом вторые смогут бороться на равных, так как по сравнению с форвардами все они по сути актеры второго плана

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Maxi_7 7 мая 2018, 18:28

      Абсолютно согласен. И еще не давать награду повторно.

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