«Реал» готов отдать Бэйла и Ковачича «Тоттенхэму» в обмен на Кейна

кова хороший игрок, вот реально виден рост, даже болше чем у иско, ковачич уже почти 3 года в реале, первый год так себе, второй виден рост, третий вообще колоссальный рост. Он топ игрок, ему 24 года! он отличная замена модричу, может не на 100%, но на 80% УЖЕ. Почему бы не дать ему шанс?
Руководство «Реала» продолжает работать над трансфером нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма».
Мадридский клуб готов отдать двух своих игроков в обмен на Кейна. Речь идет о Гарете Бэйле, который уже имеет опыт выступления в составе «Тоттенхэма», а также полузащитнике Матео Ковачиче.
Напомним, что в текущем сезоне Кейн провел в АПЛ 33 матча, в которых забил 27 голов.