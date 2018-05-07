«Реал» готов отдать Бэйла и Ковачича «Тоттенхэму» в обмен на Кейна

Руководство «Реала» продолжает работать над трансфером нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Мадридский клуб готов отдать двух своих игроков в обмен на Кейна. Речь идет о Гарете Бэйле, который уже имеет опыт выступления в составе «Тоттенхэма», а также полузащитнике Матео Ковачиче.

Напомним, что в текущем сезоне Кейн провел в АПЛ 33 матча, в которых забил 27 голов.