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    «Реал» готов отдать Бэйла и Ковачича «Тоттенхэму» в обмен на Кейна

    Руководство «Реала» продолжает работать над трансфером нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

    Мадридский клуб готов отдать двух своих игроков в обмен на Кейна. Речь идет о Гарете Бэйле, который уже имеет опыт выступления в составе «Тоттенхэма», а также полузащитнике Матео Ковачиче.

    Напомним, что в текущем сезоне Кейн провел в АПЛ 33 матча, в которых забил 27 голов.

    Источник: Don Balon

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    07.05.2018 11:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 мая 2018, 16:43

      кова хороший игрок, вот реально виден рост, даже болше чем у иско, ковачич уже почти 3 года в реале, первый год так себе, второй виден рост, третий вообще колоссальный рост. Он топ игрок, ему 24 года! он отличная замена модричу, может не на 100%, но на 80% УЖЕ. Почему бы не дать ему шанс?

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      Рейтинг: +352

      mauxa 7 мая 2018, 15:11

      Не стоит Ковачича отдавать...Игрок сильный и молодой, через 1-2 года полноценно сменит Модрича...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 мая 2018, 11:32

      Ковачича жалко конечно, но Кейна неплохо купить по такой схеме. Думаю только что Тоттенхему предложение не понравится

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