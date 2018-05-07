Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лунин может стать третьим вратарем в «Ливерпуле»

    Голкипер «Зари» Андрей Лунин продолжает привлекать к себе внимание клубов английской Премьер-лиги.

    Уже известно об интересе к 19-летнему вратарю со стороны «Лестера» и «Уотфорда». Теперь составить им конкуренцию готов «Ливерпуль».

    На «Энфилде» Лунину будет отведена роль третьего голкипера, если подобный трансфер осуществится. Ранее сообщалось, что Лунин договорился о переходе в «Интер» будущим летом.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +315

      ateist90 8 мая 2018, 09:46

      Ну судя по тому как играют Кариус и Миньоле, то у Лунина есть шанс в Ливере если конечно он туда перейдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 14:13

      Долгая история ,что бы стать основным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 7 мая 2018, 12:28

      ну хз. я бы предпочел быть первым среди худших чем последним среди лучших

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 мая 2018, 10:17

      Пока что я насчитал шестым. Смотрите: Лорис Кариус)), Симон Миньоле (ну, возможно, уйдёт), Адам Богдан, Дэнни Уорд (игрок сб. Уэльса!), молодой и перспективный Шеймэл Джордж (есть и еще 2 19-летних вратаря). Так что пятым возьмем, и - в аренду, в первую Лигу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 7 мая 2018, 09:51

      У него же амбиции только на основу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > 23igkra 7 мая 2018, 10:02

      Москва не сразу строилась, хотя я хз сколько ему лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 мая 2018, 09:20

      нинада

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 7 мая 2018, 09:16

      Полюбому, либо станет, либо не станет. Третьего не дано.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 мая 2018, 08:48

      Неплохо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 7 мая 2018, 08:42

      Это как в жизни...
      - А где зять работает?
      - В правительстве...
      - ОГО!!! Ничего себе!!! А кем?
      - Дворником....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 7 мая 2018, 08:39

      Иди в уотфорд, там мож ещё и закрепишься! А так не стоит

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11