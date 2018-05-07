Лунин может стать третьим вратарем в «Ливерпуле»

Голкипер «Зари» Андрей Лунин продолжает привлекать к себе внимание клубов английской Премьер-лиги.

Уже известно об интересе к 19-летнему вратарю со стороны «Лестера» и «Уотфорда». Теперь составить им конкуренцию готов «Ливерпуль».

На «Энфилде» Лунину будет отведена роль третьего голкипера, если подобный трансфер осуществится. Ранее сообщалось, что Лунин договорился о переходе в «Интер» будущим летом.