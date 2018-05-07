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    Иньеста: «Мы не проиграли «Реалу» в меньшинстве, что хорошо»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что одержать его команде победу в матче 36-го тура испанской Примеры с «Реалом» помешало удаление Серхи Роберто в концовке первого тайма.

    «Мы не проиграли, доигрывая матч в меньшинстве, что можно назвать положительным моментом.

    Класико всегда получаются особенными. Мы сделали все возможное, чтобы победить, но можно сказать, что мы довольны и ничьей», – сказал Иньеста.

    Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.

    Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

    Источник: Marca

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    07.05.2018 07:45
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