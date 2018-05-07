Каземиро считает, что судья должен был поставить пенальти в ворота «Барселоны» за фол на Марсело

Полузащитник «Реала» Каземиро подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2). По словам бразильца, главный арбитр встречи Эрнандес Эрнандес должен был поставить пенальти в ворота каталонской команды за фол на Марсело.

«Мы контролировали ход игры, но с уходом Роналду немного сбавили.

Арбитр не назначил чистый пенальти за фол на Марсело», – приводит слова Каземиро El Chiringuito TV‏.