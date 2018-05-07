Каземиро считает, что судья должен был поставить пенальти в ворота «Барселоны» за фол на Марсело

После такого судейства у него хватает совести говорит о каком-то пенальти. Реал после 1-го тайма должен был остаться в 10-ом, а во 2-ом тайме вдевятером. Какая же мерзкая и бессовестная команда Реал и игроков таких же подбирает. Бэйл и Марсело (за провокацию и артистизм) должны быть дисквалифицированы на 10 матчей. Такого судью гнать из судейства поганой метлой. 21 век - ГДЕ ВИДЕОПОВТОРЫ???
Полузащитник «Реала» Каземиро подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2). По словам бразильца, главный арбитр встречи Эрнандес Эрнандес должен был поставить пенальти в ворота каталонской команды за фол на Марсело.
«Мы контролировали ход игры, но с уходом Роналду немного сбавили.
Арбитр не назначил чистый пенальти за фол на Марсело», – приводит слова Каземиро El Chiringuito TV.