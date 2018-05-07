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    Каземиро считает, что судья должен был поставить пенальти в ворота «Барселоны» за фол на Марсело

    Полузащитник «Реала» Каземиро подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2). По словам бразильца, главный арбитр встречи Эрнандес Эрнандес должен был поставить пенальти в ворота каталонской команды за фол на Марсело.

    «Мы контролировали ход игры, но с уходом Роналду немного сбавили.

    Арбитр не назначил чистый пенальти за фол на Марсело», – приводит слова Каземиро El Chiringuito TV‏.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2018 00:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 7 мая 2018, 09:30

      После такого судейства у него хватает совести говорит о каком-то пенальти. Реал после 1-го тайма должен был остаться в 10-ом, а во 2-ом тайме вдевятером. Какая же мерзкая и бессовестная команда Реал и игроков таких же подбирает. Бэйл и Марсело (за провокацию и артистизм) должны быть дисквалифицированы на 10 матчей. Такого судью гнать из судейства поганой метлой. 21 век - ГДЕ ВИДЕОПОВТОРЫ???

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 мая 2018, 08:18

      Бэйлу красную... Судья идиот, с начала матча начались неправильные решения, так весь матч и испортил...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 мая 2018, 08:00

      Кому интересно что считает и какие итоги подводит какая то кваземира?

      2
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 7 мая 2018, 06:37

      Каземиро **** тугое....Если бы деревенского петушка(Бейла) удалили, то Среал потек бы как говно по трубам; а они играя 11 на 10 тока провоцировали и ныли шмары бесполезные....Ливерпулю и всем болелам удачи....Рвите заднеприводных

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 7 мая 2018, 02:13

      А когда вам нужно ставить пенальти молчите)

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 мая 2018, 01:02

      И удалил Серхи Роберто когда сам же упустил нить игры... Реал оказался умнее, но все равно не смог без Криша показать целостной игры. Результат справедлив

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