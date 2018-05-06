Селихов: «Спартак» составил бы конкуренцию «Локо», если бы не наши нелепые матчи»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поздравил «Локомотив» с первым местом в чемпионате. Вратарь подчеркнул, что красно-белые по своей вине упустили чемпионство.

«Можно поздравить «Локомотив». Заслуженно ли? Если они набрали больше очков, чем другая команда, значит, наверное, заслуженно.

В первом круге я им сделал «подарок». Если бы не наши нелепые матчи, мы бы составили конкуренцию до последнего тура. Мы проиграли чемпионство и в матче с «Уралом» на выезде, и с «Тосно», и с самим «Локомотивом». Победителей не судят», – сказал Селихов.