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    Селихов: «Спартак» составил бы конкуренцию «Локо», если бы не наши нелепые матчи»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов поздравил «Локомотив» с первым местом в чемпионате. Вратарь подчеркнул, что красно-белые по своей вине упустили чемпионство.

    «Можно поздравить «Локомотив». Заслуженно ли? Если они набрали больше очков, чем другая команда, значит, наверное, заслуженно.

    В первом круге я им сделал «подарок». Если бы не наши нелепые матчи, мы бы составили конкуренцию до последнего тура. Мы проиграли чемпионство и в матче с «Уралом» на выезде, и с «Тосно», и с самим «Локомотивом». Победителей не судят», – сказал Селихов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2018 09:20
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 11:28

      Что теперь вспоминать - виноваты сами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 мая 2018, 18:13

      Всё абсолютно верно.Чемпионство упустили сами, так что не чего на кого то пенять.Всё правильно сделал Александр.Локо заслужил своё чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 6 мая 2018, 16:01

      Если бы , да кабы , Спартак боролся до конца за это спасибо, но чемпионство Локо полностью заслуженное , для этого и проводится турнир длинной в 30 туров!!

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 мая 2018, 15:19

      Селихов-очень слабый вратарь ! ему нужна замена та же ак и Глушакову и Комбарову

      -1
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      Рейтинг: +238

      spar57 6 мая 2018, 15:07

      Полностью согласен с Селиховым. Я ещё в декабре говорил о том, что Спартаку не догнать Локо из-за матчей, в которых спартаковцы выигрывали и по игре и по счёту, но тем не менее сводили игру вничью и с аутсайдерами и с середняками.Проиграли ЦСКА, Локомотиву, когда надо было выигрывать. В ноябре и декабре сыграли великолепно, а весной, ближе к концу сезона, вроде, при неплохой игре Спартака,наступил провал (Урал, Ахмат). Теперь, исходя из данной ситуации - второе место будет достойным итогом.

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 мая 2018, 13:40

      Селихов вроде бы взрослый мужик и профессиональный футболист, а рассуждает как малолетний школьник! Так можно сказать про любую команду, в том числе и про прошлогоднее чемпионство Спартака. Уверен, что СКА-Хабаровск стал бы чемпионом в этом сезоне, если бы ни эти 20 нелепых поражений... Спорт не терпит сослагательного наклонения...

      5
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > mdu86 6 мая 2018, 13:45

      Тоже самое хотел написать!

      2
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      Рейтинг: +982

      O-Z 6 мая 2018, 13:15

      Очную встречу с Локо проиграли. Локо тоже терял очки и не мало с командами из низшей части таблицы. Так что не вижу здесь не каких не лепых матчей и подарков. Всё взаимно, даже больше Локо сам заслужил это чемпионство так и должно быть в этом году было.

      3
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > O-Z 6 мая 2018, 16:03

      Это все глупости Локо в этом году набрал больше всех очков значит их чемпионство полностью заслуженное, а разговоры про подарки, про не чемпионскую игру это все пустые слова!!!

      2
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 мая 2018, 12:35

      да эти "подарки" Локо не забудет, зазвездились, и понятно КТО, надо быть скромней и ваше ВСЕ вас не обойдет, пример берите с Черенкова, который мог ВСЕ на футбольном поле но многое не требовал, притом что не завоевывал международные титулы как Дасаев все-же получил заслуженного мастера спорта СССР, по многочисленным прошениям НАРОДА, как народ не смог наградить МАСТЕРА, единственный случай за ВСЮ историю спорта СССР.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 11:39

      все верно, сами упустили очки в важных играх.

      7
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      Рейтинг: +8026

      nik55 6 мая 2018, 11:22

      виновата вся команда----думайте на будущее как играть что бы не было нелепых матчей

      4
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