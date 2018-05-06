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  • Селихов: «Спартак» составил бы конкуренцию «Локо», если бы не наши нелепые матчи»

Селихов: «Спартак» составил бы конкуренцию «Локо», если бы не наши нелепые матчи»

6 мая 2018, 09:20
31

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поздравил «Локомотив» с первым местом в чемпионате. Вратарь подчеркнул, что красно-белые по своей вине упустили чемпионство.

«Можно поздравить «Локомотив». Заслуженно ли? Если они набрали больше очков, чем другая команда, значит, наверное, заслуженно.

В первом круге я им сделал «подарок». Если бы не наши нелепые матчи, мы бы составили конкуренцию до последнего тура. Мы проиграли чемпионство и в матче с «Уралом» на выезде, и с «Тосно», и с самим «Локомотивом». Победителей не судят», – сказал Селихов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Селихов Александр
Комментарии (31)
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Ruryu
1525588101
Если бы и кабы... урок на будущее! Чемпионство выигрывают в течении сезона. Локо,молодцы! Спартак оступился и упустил возможность. А Зенит,как и предполагалось,в ж...е.
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insider_retro
1525588511
Команды первой пятёрки в этом сезоне наделали достаточно "подарков"... Непредсказуемых и бестолковых матчей хватало у всех, а в таблице расстановку команд, в большей степени, определила удача и какая-никакая стабильность...
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shikari_
1525590807
«Ска-Хабаровск» составил бы конкуренцию «Локо», если бы не 20 поражений...
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mihail200606
1525591306
Если бы... Вы потому и стали чемпионами,что прошлый сезон ровнее других провели , а нелепые матчи были у других..
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Бухбух
1525593135
Селихов: «Спартак» не стал бы чемпионом в прошлом сезоне, если бы не наши нелепые мячи в концовках матчей»
Ответить
ljrljr0505
1525593178
как играл ЛОКО с прямыми конкурентами??? 6 очков у Зенита 4 очка у Спартак 4 очка у ЦСКА по 3 очка с Краснодаром А с такими командами как Амкар или Уфа или Ростов все теряли очки. так что все по делу.
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OfaZavr
1525595996
все верно, сами упустили очки в важных играх.
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mdu86
1525603229
Селихов вроде бы взрослый мужик и профессиональный футболист, а рассуждает как малолетний школьник! Так можно сказать про любую команду, в том числе и про прошлогоднее чемпионство Спартака. Уверен, что СКА-Хабаровск стал бы чемпионом в этом сезоне, если бы ни эти 20 нелепых поражений... Спорт не терпит сослагательного наклонения...
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spar57
1525608454
Полностью согласен с Селиховым. Я ещё в декабре говорил о том, что Спартаку не догнать Локо из-за матчей, в которых спартаковцы выигрывали и по игре и по счёту, но тем не менее сводили игру вничью и с аутсайдерами и с середняками.Проиграли ЦСКА, Локомотиву, когда надо было выигрывать. В ноябре и декабре сыграли великолепно, а весной, ближе к концу сезона, вроде, при неплохой игре Спартака,наступил провал (Урал, Ахмат). Теперь, исходя из данной ситуации - второе место будет достойным итогом.
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Мары
1525619583
Всё абсолютно верно.Чемпионство упустили сами, так что не чего на кого то пенять.Всё правильно сделал Александр.Локо заслужил своё чемпионство.
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