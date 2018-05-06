Боярский: «В «Зените» не все в порядке»

Казино ? что за бред , совсем из ума выжил ... Не дай бог , надеюсь перемены будут, но не те о которых все говорят, надеюсь на устранение лимита, улучшение судейства, приход новых талантливых футболистов, , те кто говорят что Зенит дно дают волю эмоциям, Зенит не дно, нащ любимый и дорогой клуб которым мы гордимся, а Боярский вернётся назад будет ещё кричать что Зенит - чемпион
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский сообщил, что ждет изменений в петербургском клубе. Актер считает, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не оправдал высоких ожиданий.
«Рассчитываю на следующий сезон. На изменения в руководстве клуба. «Зениту» не надо рваться на первое место, а стабилизировать команду. Шаг назад — два вперед.
Почему случился такой провал? С этим новым стадионом футбол превратился в казино, где играют на деньги, а не в мяч. Это закономерно для всех, творится бог знает что.
Не все в порядке в клубе. Манчини не оправдал высоких ожиданий. Россияне не слушаются его, аргентинцы сами по себе», – сказал Боярский.