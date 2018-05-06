Боярский: «В «Зените» не все в порядке»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский сообщил, что ждет изменений в петербургском клубе. Актер считает, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не оправдал высоких ожиданий.

«Рассчитываю на следующий сезон. На изменения в руководстве клуба. «Зениту» не надо рваться на первое место, а стабилизировать команду. Шаг назад — два вперед.

Почему случился такой провал? С этим новым стадионом футбол превратился в казино, где играют на деньги, а не в мяч. Это закономерно для всех, творится бог знает что.

Не все в порядке в клубе. Манчини не оправдал высоких ожиданий. Россияне не слушаются его, аргентинцы сами по себе», – сказал Боярский.