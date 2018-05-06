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Боярский: «В «Зените» не все в порядке»

6 мая 2018, 08:40
20

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский сообщил, что ждет изменений в петербургском клубе. Актер считает, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не оправдал высоких ожиданий.

«Рассчитываю на следующий сезон. На изменения в руководстве клуба. «Зениту» не надо рваться на первое место, а стабилизировать команду. Шаг назад — два вперед.

Почему случился такой провал? С этим новым стадионом футбол превратился в казино, где играют на деньги, а не в мяч. Это закономерно для всех, творится бог знает что.

Не все в порядке в клубе. Манчини не оправдал высоких ожиданий. Россияне не слушаются его, аргентинцы сами по себе», – сказал Боярский.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Локомотив
Комментарии (20)
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С@НЁК.
1525590574
Скурвился Миша.Болей за Тосно!
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Федя Кабак
1525591177
Просто это денежный мешок, где всякие дриусси и краневиттеры получают кучу бабла
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upiter622
1525595029
В Зените давно не все в порядке,а у тренера в голове пустота!
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igoor52
1525596075
Мишук-МОЛОДЕЦ ЗДОРОВО ПОДМЕТИЛ ВИДНО шляпа ПОМОГЛА!!!!!!!!!!!!
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Sergei26
1525599191
Прав
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APchelov
1525600875
Ну провалили сезон. Бог с ним. Бывает. Но важнее другое. С таким стадионом, школой и прочим капиталом кланяться в ножки и нашим и заезжим рвачам, соглашаясь на все их запросы, не то что глупо, абсурдно!!! Так не уважать себя и город....... С этим пора кончать
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raritet
1525604100
Я сказал бы так : Все в полном беспорядке. К сожалению, пока этот тренд на разбазаривание и разворовывание гос. средств не смениться на частное спонсирование в нашем футболе хорошего не жди. А требовать что-то и какой-то ответственности от людей, которые копали эту яму бесполезно. Есть только предположение, что если никто не собирается отвечать за этот бардак, то значит что у всех рыльце в пушку. Или я не прав?
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acer2003
1525606527
К сожалению ,так Михаил Сергеевич ( Ждём перемен !!!!
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iBragim2102
1525608661
Манчини оправдал моих ожиданий, надеюсь он останется на следующий сезон.
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Zubo
1525620977
Казино ? что за бред , совсем из ума выжил ... Не дай бог , надеюсь перемены будут, но не те о которых все говорят, надеюсь на устранение лимита, улучшение судейства, приход новых талантливых футболистов, , те кто говорят что Зенит дно дают волю эмоциям, Зенит не дно, нащ любимый и дорогой клуб которым мы гордимся, а Боярский вернётся назад будет ещё кричать что Зенит - чемпион
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