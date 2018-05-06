Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боярский: «В «Зените» не все в порядке»

    Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский сообщил, что ждет изменений в петербургском клубе. Актер считает, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не оправдал высоких ожиданий.

    «Рассчитываю на следующий сезон. На изменения в руководстве клуба. «Зениту» не надо рваться на первое место, а стабилизировать команду. Шаг назад — два вперед.

    Почему случился такой провал? С этим новым стадионом футбол превратился в казино, где играют на деньги, а не в мяч. Это закономерно для всех, творится бог знает что.

    Не все в порядке в клубе. Манчини не оправдал высоких ожиданий. Россияне не слушаются его, аргентинцы сами по себе», – сказал Боярский.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2018 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 мая 2018, 18:36

      Казино ? что за бред , совсем из ума выжил ... Не дай бог , надеюсь перемены будут, но не те о которых все говорят, надеюсь на устранение лимита, улучшение судейства, приход новых талантливых футболистов, , те кто говорят что Зенит дно дают волю эмоциям, Зенит не дно, нащ любимый и дорогой клуб которым мы гордимся, а Боярский вернётся назад будет ещё кричать что Зенит - чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 мая 2018, 15:11

      Манчини оправдал моих ожиданий, надеюсь он останется на следующий сезон.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 мая 2018, 14:35

      К сожалению ,так Михаил Сергеевич ( Ждём перемен !!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 6 мая 2018, 13:55

      Я сказал бы так : Все в полном беспорядке. К сожалению, пока этот тренд на разбазаривание и разворовывание гос. средств не смениться на частное спонсирование в нашем футболе хорошего не жди. А требовать что-то и какой-то ответственности от людей, которые копали эту яму бесполезно. Есть только предположение, что если никто не собирается отвечать за этот бардак, то значит что у всех рыльце в пушку. Или я не прав?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 мая 2018, 13:01

      Ну провалили сезон. Бог с ним. Бывает. Но важнее другое. С таким стадионом, школой и прочим капиталом кланяться в ножки и нашим и заезжим рвачам, соглашаясь на все их запросы, не то что глупо, абсурдно!!! Так не уважать себя и город....... С этим пора кончать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 6 мая 2018, 12:33

      Прав

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 6 мая 2018, 11:41

      Мишук-МОЛОДЕЦ ЗДОРОВО ПОДМЕТИЛ ВИДНО шляпа ПОМОГЛА!!!!!!!!!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 6 мая 2018, 11:28

      Перемен! Требуют наши сердца. Перемен! Требуют наши глаза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 6 мая 2018, 11:23

      В Зените давно не все в порядке,а у тренера в голове пустота!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 6 мая 2018, 11:16

      Наверное,играть и тренировать,должны идейные люди,а не меркантильные... да и руководить,таким мешком денег,должен грамотный(финансово) человек,а не чучело,вроде Фурсенко

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11