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    «Реал» попытается отомстить «Барселоне» за крупное поражение в первом круге

    Сегодня состоится центральный матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Барселона» и «Реал».

    Мадридский клуб постарается взять реванш за поражение в поединке первого круга. Напомним, что на «Сантьяго Бернабеу» каталонцы выиграли со счетом 3:0.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Барселона» – «Реал». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 21:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 7 мая 2018, 21:08

      Если бы этот матч проходил после финала Лиги Чемпионов , игра была бы совсем другой !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 13:20

      Реванш не получился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 6 мая 2018, 21:31

      Зизу = 3,14здабол, а где резерв

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 мая 2018, 21:09

      Источник: Бомбардир.ру
      А все уже в курсе в каком составе сыграет "Реал"????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro > Татарин за ЦСКА 6 мая 2018, 21:12

      Да, уж... Осведомлённость при подготовке материалов впечатляет...
      Уже пару дней, даже не футбольные издания свистят про "облегчённый" состав Реала... А у Бомбардира - месть!!..))

      5
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 мая 2018, 21:06

      1-3 будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 мая 2018, 17:33

      Кроме Испанским игрокам,надет анти ударный доспехи,особенно Аргентинцам и Уругвайцу.

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 6 мая 2018, 14:07

      LERDAV. как то странно читать Бамбардир : на одной странице "РЕАЛ" Попытается отомстить., и Рядом ЗИДАН выставит полурезервный состав. Это против Чемпиона на их поле. А "Барса" дома будет играть основным составом., Кого редактор хочет посмешить. Сегодня Первая игра дома "БАРСЫ" в ранге Чемпиона!!!

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 мая 2018, 11:54

      Реал и без игроков может выиграть с помощью бегунов в желтых

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 6 мая 2018, 10:49

      Мстители 3 война бесконечности.. Тоже самое что ли?

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 6 мая 2018, 10:25

      Не будет коридора, последнее эль классико ИНЬЕСТЫ.. Уже немного позитива как никак немного хотя бы важно

      1
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