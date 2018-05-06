«Реал» попытается отомстить «Барселоне» за крупное поражение в первом круге

Сегодня состоится центральный матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Барселона» и «Реал».

Мадридский клуб постарается взять реванш за поражение в поединке первого круга. Напомним, что на «Сантьяго Бернабеу» каталонцы выиграли со счетом 3:0.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Барселона» – «Реал». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

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