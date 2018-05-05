Мещеряков: «Через годик-другой Миранчуки будут лучшими в Европе»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков уверен, что в ближайшее время Алексей и Антон Миранчуки станут одними из лучших футболистов в Европе.

– Год назад еще никто не знал про Антона Миранчука. А вы посмотрите, как они с братом раскрылись. Еще годик-другой и ребята на европейской арене будут лучшими игроками. Наглости им побольше.

– Ни тот, ни другой точно не покинут команду летом?

– У них контракт. Я думаю, они сами не захотят покидать команду, в которой они фактически родились, играют, где им доверяет главный тренер. И Лига чемпионов впереди, чтобы набраться опыта.

– «Локомотив» стал чемпионом. Означает ли это, что команде не требуется усиление?

– Я всегда говорю, что когда и если что-то случится – вы все узнаете.