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  • Мещеряков: «Через годик-другой Миранчуки будут лучшими в Европе»

Мещеряков: «Через годик-другой Миранчуки будут лучшими в Европе»

5 мая 2018, 22:53
7

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков уверен, что в ближайшее время Алексей и Антон Миранчуки станут одними из лучших футболистов в Европе.

– Год назад еще никто не знал про Антона Миранчука. А вы посмотрите, как они с братом раскрылись. Еще годик-другой и ребята на европейской арене будут лучшими игроками. Наглости им побольше.

– Ни тот, ни другой точно не покинут команду летом?

– У них контракт. Я думаю, они сами не захотят покидать команду, в которой они фактически родились, играют, где им доверяет главный тренер. И Лига чемпионов впереди, чтобы набраться опыта.

– «Локомотив» стал чемпионом. Означает ли это, что команде не требуется усиление?

– Я всегда говорю, что когда и если что-то случится – вы все узнаете.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (7)
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Shogun
1525550673
Россия, Казахстан и Армения с Эстонией тоже Европа
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Moriak93
1525553850
Слишком оптимистично.Не надо их пока так нахваливать.Перспективные-бесспорно.Покажут себя на ЧМ-вполне могут уехать уже этим летом.И все же "лучшими в европе"-пока больше похоже на попытку то ли цену поднять то ли еще что-то,не более того.
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serppion
1525561033
Читаешь такого Мещерякова и думаешь, конечно же, Месси с Салахом ждут не дождутся, чтоб встать вровень с Антошкой. Вот трепло!
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Axe111
1525580903
Лучшими в Европе...Адекват такого не скажет
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yorgenbarenz
1525582202
Через год-другой они станут опытнее,хладнокровнее,а,значит,станут меньше ошибаться.Конечно же,их охотно возьмут в какой-нибудь Базель или Аякс.
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Бухбух
1525593640
Лучшими в Европе. Восточной.
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zigbert
1525677355
Никто наверное будет не против.
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