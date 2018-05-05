Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков: «Через годик-другой Миранчуки будут лучшими в Европе»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков уверен, что в ближайшее время Алексей и Антон Миранчуки станут одними из лучших футболистов в Европе.

    – Год назад еще никто не знал про Антона Миранчука. А вы посмотрите, как они с братом раскрылись. Еще годик-другой и ребята на европейской арене будут лучшими игроками. Наглости им побольше.

    – Ни тот, ни другой точно не покинут команду летом?

    – У них контракт. Я думаю, они сами не захотят покидать команду, в которой они фактически родились, играют, где им доверяет главный тренер. И Лига чемпионов впереди, чтобы набраться опыта.

    – «Локомотив» стал чемпионом. Означает ли это, что команде не требуется усиление?

    – Я всегда говорю, что когда и если что-то случится – вы все узнаете.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2018 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 10:15

      Никто наверное будет не против.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 6 мая 2018, 11:00

      Лучшими в Европе. Восточной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 мая 2018, 07:50

      Через год-другой они станут опытнее,хладнокровнее,а,значит,станут меньше ошибаться.Конечно же,их охотно возьмут в какой-нибудь Базель или Аякс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 мая 2018, 07:28

      Лучшими в Европе...Адекват такого не скажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 мая 2018, 01:57

      Читаешь такого Мещерякова и думаешь, конечно же, Месси с Салахом ждут не дождутся, чтоб встать вровень с Антошкой. Вот трепло!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Moriak93 5 мая 2018, 23:57

      Слишком оптимистично.Не надо их пока так нахваливать.Перспективные-бесспорно.Покажут себя на ЧМ-вполне могут уехать уже этим летом.И все же "лучшими в европе"-пока больше похоже на попытку то ли цену поднять то ли еще что-то,не более того.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 5 мая 2018, 23:04

      Россия, Казахстан и Армения с Эстонией тоже Европа

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11