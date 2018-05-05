Эдер: «Рад, что смог помочь «Локо» в такой важный момент»

Нападающий «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями после победы в чемпионате России.

Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ после матча с «Зенитом», в котором португальский форвард забил единственный гол.

«Какой гол был важнее – на Евро или этот? Оба важные, рад, что смог помочь команде в важный момент и забил решающий мяч.

Мы чемпионы, и это очень круто!» — сказал Эдер.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво