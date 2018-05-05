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    Эдер: «Рад, что смог помочь «Локо» в такой важный момент»

    Нападающий «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями после победы в чемпионате России.

    Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ после матча с «Зенитом», в котором португальский форвард забил единственный гол.

    «Какой гол был важнее – на Евро или этот? Оба важные, рад, что смог помочь команде в важный момент и забил решающий мяч.

    Мы чемпионы, и это очень круто!» — сказал Эдер.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2018 19:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 мая 2018, 17:54

      И тебе спасибо, Эдерюга! Вставил таки свои 5 копеек, в самый нужный момент!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 мая 2018, 00:37

      В нужный момент сделал то что от него требуется ! Молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 5 мая 2018, 21:53

      ВОТ ЕМУ ПРЕТ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      илья 009 5 мая 2018, 21:15

      Фартовый. В добавленное время на Евро чемпионский гол и за Локо за 5 минут до конца чемпионский гол. Умеет оказываться в нужное время в нужном месте. Локо с чемпионством. Хоть и болею за Спартак. С победой Юрий павлович.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 мая 2018, 21:06

      для этого его и брали.... героем стал теперь ...

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 5 мая 2018, 20:02

      Этот парень крутой!!!!

      1
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      Рейтинг: +80

      war20071 5 мая 2018, 19:57

      да типу везет конкретно а вот ЗЕНИТ ЖАЛКО СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА ВЕТЕР

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2051

      almanev 5 мая 2018, 19:43

      Фартовый тип.

      3
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 5 мая 2018, 19:34

      отдали в аренду парня который не проходил в состав, а он вернется чемпионом))))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 мая 2018, 19:33

      СПАСИБООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО!!!

      4
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