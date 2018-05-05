«Чемпионат»: Щенников не сыграет в оставшихся матчах сезона из-за проблем с пахом

Нынешний сезон для защитника ЦСКА Георгия Щенникова завершен, сообщает «Чемпионат».

27-летний игрок не появится на поле в оставшихся двух матчах, поскольку испытывает проблемы с пахом.

В текущей розыгрыше РФПЛ россиянин провел 19 встреч, записав на свой счет три мяча и одну голевую передачу.

После 28 туров армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка. Красно-синим предстоит провести поединки с тульским «Арсеналом» и «Анжи».