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    «Чемпионат»: Щенников не сыграет в оставшихся матчах сезона из-за проблем с пахом

    Нынешний сезон для защитника ЦСКА Георгия Щенникова завершен, сообщает «Чемпионат».

    27-летний игрок не появится на поле в оставшихся двух матчах, поскольку испытывает проблемы с пахом.

    В текущей розыгрыше РФПЛ россиянин провел 19 встреч, записав на свой счет три мяча и одну голевую передачу.

    После 28 туров армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка. Красно-синим предстоит провести поединки с тульским «Арсеналом» и «Анжи».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2018 16:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 мая 2018, 18:34

      очень жаль, хотелось бы видеть Жору в основе сборной на ЧМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 мая 2018, 00:45

      а как же ЧМ ?Жоржа срочно лечить надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 21:15

      Поправляйся Георгий.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 мая 2018, 17:50

      Плохой танцор.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > iBragim2102 6 мая 2018, 15:33

      Зависть - дело неблагодарное!

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 17:31

      Эх, Жора, не уберёг сокровенное!..))
      Восстановления, теперь времени будет достаточно!..

      5
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    • ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 5 мая 2018, 17:16

      Третью!

      0
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM > Tim-Timmy 6 мая 2018, 15:34

      Больше не кури)

      0
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