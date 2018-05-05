Гилерме – о матче с «Зенитом»: «Путь бог озарит и защитит нас!»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от матча 29 тура РФПЛ с «Зенитом».

«Уже сегодня! Пусть бог озарит и защитит нас!» – написал Гилерме на своей странице в инстаграме.

Поединок между железнодорожниками и петербуржцами состоится сегодня в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. В случае победы «Локомотив» завоюет чемпионский титул. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.