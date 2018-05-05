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    Гилерме – о матче с «Зенитом»: «Путь бог озарит и защитит нас!»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от матча 29 тура РФПЛ с «Зенитом».

    «Уже сегодня! Пусть бог озарит и защитит нас!» – написал Гилерме на своей странице в инстаграме.

    Поединок между железнодорожниками и петербуржцами состоится сегодня в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. В случае победы «Локомотив» завоюет чемпионский титул. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Instagram

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    05.05.2018 12:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 5 мая 2018, 14:08

      Бог вам уже достаточно помогал в этом сезоне. Как Спартаку в сезоне прошлом. Теперь ваша очередь. Если вы без всякой помощи фортуны не обыграете такой Зенит, вы не достойны быть чемпионами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 мая 2018, 13:54

      Впаш католический бог - дерьмо против нашего, ПРАВОСЛАВНОГО!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат > prezent2017 5 мая 2018, 14:11

      Бог один, и пора перестать спорить о том, кто лучше ему молится - католики, православные, мусульмане или иудеи. Две тыщи лет люди об этом спорили с единственым результатом в виде бесконечных войн, и даже до сих пор не уймутся, наверно, потому что слишком много дураков на свете.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 5 мая 2018, 13:47

      А руководство Матч ТВ - ГОВНЮКИ!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 мая 2018, 13:26

      Когда есть не уверенность в себе, обращаются к всевышнему о помощи,но всевышний помогает лишь тем кто этого достоин.Сегодня будет более ясная картина о чемпионстве Гилерме ,обидно будет если бог "фортуны "отвернется от Локо

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 мая 2018, 12:42

      Мда, мне как фану Спартака такие твитты нравятся, сразу чувствуется нотка отчаяния

      3
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > кузнецов артем 5 мая 2018, 13:21

      То то у вас девочка молится "Боже!Храни Спартак"

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > кузнецов артем 5 мая 2018, 13:30

      взывают к высшим силам только в отчаянии? мда....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > fortune-bva 5 мая 2018, 14:04

      Конечно нет, но в преддверии такого матча писать «Пусть бог озарит и защитит нас!» как то не хорошо не находишь ?

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 мая 2018, 12:39

      На бога надейся, сам не плошай.

      6
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