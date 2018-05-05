Иванович: «Для игрока с большим опытом самое важное – не позорить себя слабой игрой»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что чем опытнее и старше становится футболист, тем ответственнее он выполняет свою работу. Также 34-летний серб рассказал, где находит мотивацию для продолжения выступлений и отметил, что после завершения карьеры может стать тренером.

«Я считаю, что любой человек каждый день должен находить мотивацию, ведь с нами постоянно происходит что-то новое. Для игрока с большим опытом самое важное — не позорить себя слабой игрой. А для этого необходимо много тренироваться, качественно готовиться к играм. Поэтому чем старше футболист становится, тем больше его желание оставаться в форме.

В моем возрасте любой футболист уже начинает задумываться о своем будущем, кем он может стать. И у каждого из нас иногда проскальзывает мысль о том, что он хочет и может стать тренером. Лично я пока сконцентрирован исключительно на игре. И пока точно не могу сказать, сколько лет продлится моя карьера. Но я точно знаю, что тренерская работа очень ответственная и тяжелая. Она отличается от работы футболиста, поэтому к этому выбору надо относиться серьезно, учиться, набираться опыта. Чтобы стать хорошим тренером, нужно уметь анализировать, следить за последними методиками. Поэтому, когда закончу карьеру футболиста, тогда и буду думать.

Я ведь на профессиональном уровне начал играть достаточно поздно по нынешним меркам. Считался молодым футболистом, когда приехал в Россию. А сейчас в командах на поле выходят 17-летние. Футбол изменился, поэтому трудно что-то спрогнозировать. В моем возрасте одна травма, одна неудачная тренировка может стоить слишком дорого. Но я надеюсь, что буду играть еще несколько лет, однако некоторые вещи от меня не зависят. Но желание играть у меня есть, и я готов отдать ему себя полностью», – сказал Иванович.