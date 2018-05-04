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    Путин посетит матч сборных России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин посетит матч-открытие чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу, это будет матч сборных России и Саудовской Аравии.

    Какие еще игры посетит Путин? Все будет зависеть от того, как все пройдет», – сказал Песков.

    Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в Москве.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2018 22:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 7 мая 2018, 21:54

      Путя он такой...он ничего зря не делает....ждем-с сюрпризов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 мая 2018, 05:27

      Оно и понятно -это матч открытия ЧМ-18, а на открытии будут многие оффиц. лица, но думается окружать ВВП будут только лидеры КНДР и Сирии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 08:34

      С кнутом в руках.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 мая 2018, 00:02

      Царёк выбрал матч, чтобы избежать позора :) Не прогадал бы :)

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 4 мая 2018, 23:27

      Понятно что если Россия первые два матча выигрывает, то Россия набирает 6 очков и выходит из группы 100%. Вопрос лишь с какого места. Значит на матче с Уругваем он тоже будет присутствовать. И скорее всего на матчах плей-офф он тоже будет. Если в 1/8 Россия попадёт на Марокко или Португалию наверное будет. Если на Испанию, то может и нет, что бы не наблюдать разгромное поражение. А если Россия выйдет в 1/4 и дальше то уже на каждом матче будет.

      2
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      Рейтинг: +38

      ilichsityFC > DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 00:15

      ФАНТАЗЕЕЕР, ты меня называла... уууу ееееее

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > ilichsityFC 5 мая 2018, 06:18

      Фантазии это если говорить что Италия, Голландия или Чили ЧМ2018 выиграют. А тут теория вероятностей.
      Не всё зависит от России. От Судей много зависит, которые Южную Корею как хозяина тащили на ЧМ2002. От того как выступят другие сборные. 2-3 фаворита почти на каждом крупном турнире проваливаются.

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 мая 2018, 22:45

      Вот тут-то всё и начнется.

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > vick-north-west 4 мая 2018, 22:52

      лишь бы тут все не закончилось

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