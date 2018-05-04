Путин посетит матч сборных России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин посетит матч-открытие чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу, это будет матч сборных России и Саудовской Аравии.

Какие еще игры посетит Путин? Все будет зависеть от того, как все пройдет», – сказал Песков.

Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в Москве.