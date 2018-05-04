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  • Краневиттер: «Зенит» всегда должен играть только на победу, ведь это большой клуб»

Краневиттер: «Зенит» всегда должен играть только на победу, ведь это большой клуб»

4 мая 2018, 19:57
7

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер прокомментировал результаты команды в текущем сезоне. После матча 28-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0) «Зенит» лишился шансов на чемпионство.

– «Зенит» только в прошлом туре окончательно выбыл из борьбы за чемпионство. Вы согласны, что на самом деле это произошло гораздо раньше?

– Возможно, мы действительно упустили ряд возможностей приблизиться к лидеру, но, при этом, выиграй мы у ЦСКА, шансы на золото все еще сохранялись бы. «Зенит» всегда должен играть только на победу, ведь это большой клуб.

Мы, аргентинцы – новички в нем, для нас это новый чемпионат, но больше всего мы хотим принести пользу команде и занять максимально высокое место в таблице. Важно создать задел на следующий сезон, который хочется начать так же хорошо, как и этот, а закончить завоеванием трофеев, о которых мы все мечтаем.

Завтра, 5 мая, «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РФПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (7)
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Динияр Билялетдинов
1525454993
распродать всех
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Garrincha58
1525455269
если это большой клуб то в нем не должно быть таких игроков как Заболотный или такие овняные аргентинцы при Спаллетти или Адвокаате таких бы вообще не было даже в заявке
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Полная Канистра
1525455345
да задолбали вы все там одно и то же все как мантру читаете/ Зина большой клюб большой клюб/ клуб то большой только артисты там все мелкие
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Бухбух
1525455770
Этот большой клуб по итогам сезона займет почетное 5-е место.
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fanchik
1525455775
Что -то в игре аргентинцев в этом сезоне не видно было чемпионских амбиций,зато точно приехали с целью, как говорится в народе "бабла срубить по легкому "
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prezent2017
1525457283
Забивать некому. Забивателей не осталось, всех руководство продало!
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Ловкий Бубен
1525459950
Опомнился...
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