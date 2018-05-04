Краневиттер: «Зенит» всегда должен играть только на победу, ведь это большой клуб»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер прокомментировал результаты команды в текущем сезоне. После матча 28-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0) «Зенит» лишился шансов на чемпионство.

– «Зенит» только в прошлом туре окончательно выбыл из борьбы за чемпионство. Вы согласны, что на самом деле это произошло гораздо раньше?

– Возможно, мы действительно упустили ряд возможностей приблизиться к лидеру, но, при этом, выиграй мы у ЦСКА, шансы на золото все еще сохранялись бы. «Зенит» всегда должен играть только на победу, ведь это большой клуб.

Мы, аргентинцы – новички в нем, для нас это новый чемпионат, но больше всего мы хотим принести пользу команде и занять максимально высокое место в таблице. Важно создать задел на следующий сезон, который хочется начать так же хорошо, как и этот, а закончить завоеванием трофеев, о которых мы все мечтаем.

Завтра, 5 мая, «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РФПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.