Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Краневиттер: «Зенит» всегда должен играть только на победу, ведь это большой клуб»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер прокомментировал результаты команды в текущем сезоне. После матча 28-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0) «Зенит» лишился шансов на чемпионство.

    – «Зенит» только в прошлом туре окончательно выбыл из борьбы за чемпионство. Вы согласны, что на самом деле это произошло гораздо раньше?

    – Возможно, мы действительно упустили ряд возможностей приблизиться к лидеру, но, при этом, выиграй мы у ЦСКА, шансы на золото все еще сохранялись бы. «Зенит» всегда должен играть только на победу, ведь это большой клуб.

    Мы, аргентинцы – новички в нем, для нас это новый чемпионат, но больше всего мы хотим принести пользу команде и занять максимально высокое место в таблице. Важно создать задел на следующий сезон, который хочется начать так же хорошо, как и этот, а закончить завоеванием трофеев, о которых мы все мечтаем.

    Завтра, 5 мая, «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РФПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2018 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 4 мая 2018, 21:52

      Опомнился...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:08

      Забивать некому. Забивателей не осталось, всех руководство продало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      FRZZ 4 мая 2018, 20:45

      Может клуб большой, но вы мелкие беспринципные сошки. Пора выигрывать наконец-то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 мая 2018, 20:42

      Что -то в игре аргентинцев в этом сезоне не видно было чемпионских амбиций,зато точно приехали с целью, как говорится в народе "бабла срубить по легкому "

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 20:42

      Этот большой клуб по итогам сезона займет почетное 5-е место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 мая 2018, 20:35

      да задолбали вы все там одно и то же все как мантру читаете/ Зина большой клюб большой клюб/ клуб то большой только артисты там все мелкие

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 мая 2018, 20:34

      если это большой клуб то в нем не должно быть таких игроков как Заболотный или такие овняные аргентинцы при Спаллетти или Адвокаате таких бы вообще не было даже в заявке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 4 мая 2018, 20:29

      распродать всех

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11