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    Чухлов: «Ранее Орлов критиковал Дзюбу. А сейчас у него Артем – красавец, а Заболотный – г***о»   

    Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение, что нападающий петербуржцев Антон Заболотный является более интересным игроком, чем форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба.

    Напомним, права на Дзюбу принадлежат сине-бело-голубым. В стан «оружейников» он перебрался зимой на правах аренды. Заболотный в предыдущее трансферное окно был приобретен «Зенитом» у «Тосно».

    – Что это за лидер чемпионата, который не забивает три тура подряд?

    – Об этом и речь, но такие серии были у «Зенита». Интересно, что будет с нашими клубами, если им «кормушки» закрыть.

    – Если «Зениту» закрыть кормушку, то команда из Петербурга будет бороться за 10-е место?

    – А за что мы сейчас боремся? Больше что-то кому-то рассказываем. Приобрели молодых футболистов из Аргентины, которых хватило на несколько матчей. Что у нас своих Ригони, Дриусси и Краневиттера нет? Так есть же! Что же мы тогда устраиваем закупки?

    Да еще эта чехарда с тренерским штабом. Что можно требовать, если каждый год мы меняем тренеров. Поманили Манчини, неизвестно, останется ли он тренером «Зенита» или поедет работать со сборной Италии. Забракованные им футболисты уходят в аренду и забивают «Зениту» решающие голы.

    Пресса из этих игроков делает национальных героев: «Ах, какие они недооцененные». Особенно Геннадий Сергеевич Орлов. Е-мое! Он что, Дзюбу не критиковал что ли? А сейчас у него Дзюба – красавец, а Заболотный – г***о. Да по мне Антон в сто раз интереснее, чем Артем», – сказал Чухлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    04.05.2018 15:41
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    Комментарии16
    ...
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 мая 2018, 09:54

      Чухлов, это не Ловчев, чтобы тут всех оценивать.
      Слабенько играл, в своё время.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:16

      Орлов говорит что видит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Волховский 4 мая 2018, 20:12

      Чухлов - Вы не правы. Геннадий Орлов - большой спец. В России таких очень мало. Один мудрец сказал: " Не уважаешь других - значит не уважаешь себя."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 4 мая 2018, 19:28

      Чухлов прав.
      Орлова пора забанить навечно на футболе.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 18:19

      Чухлов очухловил весь Зенит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 18:43

      О чём ты?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zeff 4 мая 2018, 18:44

      против Зенита уже свои прут

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 21:16

      С Червиченко не перепутал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 5 мая 2018, 05:49

      я так и знал,что ты переключишься на Спартак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 4 мая 2018, 18:14

      Руки прочь от ГСО.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 мая 2018, 17:43

      Геннадий Сергеевич- мэтр переобувания :)

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > la verdad 4 мая 2018, 21:17

      В воздухе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 мая 2018, 17:22

      Геннадий Сергеевич Орлов-Ёмое ! какая крутая приставка к фамилии в пачспорте. А вот про кормушку лучше бы помолчал в вас не кормушка а очень большое зелёное пойло и пьёте вы все без угрызения совести

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 4 мая 2018, 17:12

      Орёл - птица.
      Ему надо клевать.
      А кого? По.бать.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 17:10

      Боря видимо перепил и не знает, что Дзюба забивает, а болотный нет)

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