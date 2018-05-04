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  • Чухлов: «Ранее Орлов критиковал Дзюбу. А сейчас у него Артем – красавец, а Заболотный – г***о»   

Чухлов: «Ранее Орлов критиковал Дзюбу. А сейчас у него Артем – красавец, а Заболотный – г***о»   

4 мая 2018, 15:41
16

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение, что нападающий петербуржцев Антон Заболотный является более интересным игроком, чем форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба.

Напомним, права на Дзюбу принадлежат сине-бело-голубым. В стан «оружейников» он перебрался зимой на правах аренды. Заболотный в предыдущее трансферное окно был приобретен «Зенитом» у «Тосно».

– Что это за лидер чемпионата, который не забивает три тура подряд?

– Об этом и речь, но такие серии были у «Зенита». Интересно, что будет с нашими клубами, если им «кормушки» закрыть.

– Если «Зениту» закрыть кормушку, то команда из Петербурга будет бороться за 10-е место?

– А за что мы сейчас боремся? Больше что-то кому-то рассказываем. Приобрели молодых футболистов из Аргентины, которых хватило на несколько матчей. Что у нас своих Ригони, Дриусси и Краневиттера нет? Так есть же! Что же мы тогда устраиваем закупки?

Да еще эта чехарда с тренерским штабом. Что можно требовать, если каждый год мы меняем тренеров. Поманили Манчини, неизвестно, останется ли он тренером «Зенита» или поедет работать со сборной Италии. Забракованные им футболисты уходят в аренду и забивают «Зениту» решающие голы.

Пресса из этих игроков делает национальных героев: «Ах, какие они недооцененные». Особенно Геннадий Сергеевич Орлов. Е-мое! Он что, Дзюбу не критиковал что ли? А сейчас у него Дзюба – красавец, а Заболотный – г***о. Да по мне Антон в сто раз интереснее, чем Артем», – сказал Чухлов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Заболотный Антон Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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Zeff
1525440789
Боря, ты себя вспомни. Какой великий форвард в тебе пропал?
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Федя Кабак
1525443036
Боря видимо перепил и не знает, что Дзюба забивает, а болотный нет)
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subbotaspartak
1525443155
Орёл - птица. Ему надо клевать. А кого? По.бать.
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Полная Канистра
1525443774
Геннадий Сергеевич Орлов-Ёмое ! какая крутая приставка к фамилии в пачспорте. А вот про кормушку лучше бы помолчал в вас не кормушка а очень большое зелёное пойло и пьёте вы все без угрызения совести
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la verdad
1525444992
Геннадий Сергеевич- мэтр переобувания :)
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vladik12
1525446847
Руки прочь от ГСО.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1525447175
Чухлов очухловил весь Зенит
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Taps
1525451329
Чухлов прав. Орлова пора забанить навечно на футболе.
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Волховский
1525453968
Чухлов - Вы не правы. Геннадий Орлов - большой спец. В России таких очень мало. Один мудрец сказал: " Не уважаешь других - значит не уважаешь себя."
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Zeff
1525503290
Чухлов, это не Ловчев, чтобы тут всех оценивать. Слабенько играл, в своё время.
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