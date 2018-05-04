Чухлов: «Ранее Орлов критиковал Дзюбу. А сейчас у него Артем – красавец, а Заболотный – г***о»   

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение, что нападающий петербуржцев Антон Заболотный является более интересным игроком, чем форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба.

Напомним, права на Дзюбу принадлежат сине-бело-голубым. В стан «оружейников» он перебрался зимой на правах аренды. Заболотный в предыдущее трансферное окно был приобретен «Зенитом» у «Тосно».

– Что это за лидер чемпионата, который не забивает три тура подряд?

– Об этом и речь, но такие серии были у «Зенита». Интересно, что будет с нашими клубами, если им «кормушки» закрыть.

– Если «Зениту» закрыть кормушку, то команда из Петербурга будет бороться за 10-е место?

– А за что мы сейчас боремся? Больше что-то кому-то рассказываем. Приобрели молодых футболистов из Аргентины, которых хватило на несколько матчей. Что у нас своих Ригони, Дриусси и Краневиттера нет? Так есть же! Что же мы тогда устраиваем закупки?

Да еще эта чехарда с тренерским штабом. Что можно требовать, если каждый год мы меняем тренеров. Поманили Манчини, неизвестно, останется ли он тренером «Зенита» или поедет работать со сборной Италии. Забракованные им футболисты уходят в аренду и забивают «Зениту» решающие голы.

Пресса из этих игроков делает национальных героев: «Ах, какие они недооцененные». Особенно Геннадий Сергеевич Орлов. Е-мое! Он что, Дзюбу не критиковал что ли? А сейчас у него Дзюба – красавец, а Заболотный – г***о. Да по мне Антон в сто раз интереснее, чем Артем», – сказал Чухлов.