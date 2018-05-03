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    Иско, Бэйл и Ковачич покинут «Реал» летом

    В ближайшее межсезонье состав «Реала» может серьезное измениться. На это повлияет, в первую очередь, неудачное выступление команды во внутреннем чемпионате.

    Наиболее вероятно, что Мадрид покинут Иско, Гарет Бэйл и Матео Ковачич.

    Иско может перебраться в Англию, где в его услугах заинтересован «Манчестер Сити». Бэйл близок к тому, чтобы вернуться в «Тоттенхэм», где он станет частью сделки по переходу Гарри Кейна, а вот клуб, в котором окажется Ковачич – пока неизвестен.

    Источник: Don Balon

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    03.05.2018 11:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 мая 2018, 09:11

      Иско ? Не верю. Не продадут его , он один из ключевых игроков сливочных. Бейл ест вероятность , но Зидан сказал что он останется. А Ковачич , не могу сказать.

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:04

      За Иско можно не волноваться ,найдет себе достойный клуб.

      1
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 3 мая 2018, 16:19

      враньём попахивает)

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 мая 2018, 14:37

      Бэйл сам не хочет играть как прижде

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 мая 2018, 14:32

      ковачич да ! ну а вообще зидан уже сказал что бейл останется ! да и иско врядли продадут ! да и вообще это же дон балон !

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 мая 2018, 14:07

      Иско? Реал как ди Марию озил игваин и тд отпустили еще такую ошибку собираются сделать

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 мая 2018, 11:58

      иско то реалу нужен обязательно

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      Рейтинг: +17

      Abdulbek.Hadjimuradov.95 3 мая 2018, 11:49

      Не думаю что Кавачича продадут он же замена Модрича ...а Иско Бензема

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 11:44

      Иско харош, я бы его оставил. Железный игрок основы

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      Рейтинг: +1130

      petr69 > Федя Кабак 3 мая 2018, 13:06

      Иско безусловно технарь, однако вместо того чтобы вовремя отдать пас он
      начинает танцевать с мячом. Барселоне он наверное подошел бы лучше

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 мая 2018, 11:36

      Иско и Ковачич то за что????
      Бэйла отправить надо,Бензема точно надо и всё.Неужели Иско покинет Реал????

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