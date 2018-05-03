Иско, Бэйл и Ковачич покинут «Реал» летом

Иско ? Не верю. Не продадут его , он один из ключевых игроков сливочных. Бейл ест вероятность , но Зидан сказал что он останется. А Ковачич , не могу сказать.
В ближайшее межсезонье состав «Реала» может серьезное измениться. На это повлияет, в первую очередь, неудачное выступление команды во внутреннем чемпионате.
Наиболее вероятно, что Мадрид покинут Иско, Гарет Бэйл и Матео Ковачич.
Иско может перебраться в Англию, где в его услугах заинтересован «Манчестер Сити». Бэйл близок к тому, чтобы вернуться в «Тоттенхэм», где он станет частью сделки по переходу Гарри Кейна, а вот клуб, в котором окажется Ковачич – пока неизвестен.