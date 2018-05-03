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    Игрок «Динамо» К Беседин: «Часто симулирую на поле, все этим занимаются»

    Нападающий украинского «Динамо» Артем Беседин признался, что на футбольном поле нередко симулирует. Игроку 22 года.

    «Часто симулирую. Есть моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади защитник. Тогда ты падаешь, судья свистит. Раз просвистел, значит, ты хорошо всe сделал.

    Футбол — очень хитрая игра. Не я один симулирую, этим занимается каждый», – сказал игрок FootballHub.

    Беседин – воспитанник харьковского футбола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2018 01:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 мая 2018, 11:11

      Молодому "укропу" 22 года. Взял и обмазал всех футболистов дерьмом! Под стать самому себе. Ну, откуда жителю непонятно чьей Окраины знать про честь и достоинство?! И про исторический случай со сборной СССР и её капитаном Игорем Нетто.

      Из некролога Игорю Нетто, футболисту и ЧЕЛОВЕКУ:
      «Напомним, что во время матча чемпионата мира 1962 года СССР--Уругвай Игорь Нетто попросил судью отменить неправильно забитый нашей командой, но засчитанный им мяч».

      http://www.kommersant.ru/doc/215909

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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 мая 2018, 08:46

      на пАдающий украинского «Динамо» Артем Беседин...

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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 17:55

      Выдающийся футболист на таком примере не вырастет.Тут есть еще и другая сторона медали,когда для судей ты будешь значится "симулянтом" и настоящие нарушения(по их мнению),будут расцениваться как "симуляция".

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 11:11

      позор, нашел чем гордиться да еще и всем об этом рассказать.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 09:02

      Лучше бы молчал)Кудесник мяча)

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 3 мая 2018, 07:01

      За всех не стоит расписываться. Я знал только одного, - теперь уже двоих!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 мая 2018, 05:21

      Их там, похоже, больше учат симулировать на поле, чем играть в футбол.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 3 мая 2018, 03:28

      Это не украшает футбол.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 3 мая 2018, 01:51

      Очень важная инфа. Просто горячая новость!

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