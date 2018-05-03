Игрок «Динамо» К Беседин: «Часто симулирую на поле, все этим занимаются»

Нападающий украинского «Динамо» Артем Беседин признался, что на футбольном поле нередко симулирует. Игроку 22 года.

«Часто симулирую. Есть моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади защитник. Тогда ты падаешь, судья свистит. Раз просвистел, значит, ты хорошо всe сделал.

Футбол — очень хитрая игра. Не я один симулирую, этим занимается каждый», – сказал игрок FootballHub.

Беседин – воспитанник харьковского футбола.