Игрок «Динамо» К Беседин: «Часто симулирую на поле, все этим занимаются»

Молодому "укропу" 22 года. Взял и обмазал всех футболистов дерьмом! Под стать самому себе. Ну, откуда жителю непонятно чьей Окраины знать про честь и достоинство?! И про исторический случай со сборной СССР и её капитаном Игорем Нетто.
Из некролога Игорю Нетто, футболисту и ЧЕЛОВЕКУ:
«Напомним, что во время матча чемпионата мира 1962 года СССР--Уругвай Игорь Нетто попросил судью отменить неправильно забитый нашей командой, но засчитанный им мяч».
http://www.kommersant.ru/doc/215909
Нападающий украинского «Динамо» Артем Беседин признался, что на футбольном поле нередко симулирует. Игроку 22 года.
«Часто симулирую. Есть моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади защитник. Тогда ты падаешь, судья свистит. Раз просвистел, значит, ты хорошо всe сделал.
Футбол — очень хитрая игра. Не я один симулирую, этим занимается каждый», – сказал игрок FootballHub.
Беседин – воспитанник харьковского футбола.