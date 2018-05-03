Полузащитник «Шинника»: «Если главный тренер говорит, что средняя зарплата – 100 тысяч рублей в месяц, значит, так и есть»

Полузащитник «Шинника» Михаил Земсков рассказал «Бомбардиру» о зарплатах в ярославском клубе.

«Сейчас с финансами в клубе все хорошо, кроме премиальных за этот сезон. В этом плане есть задолженности, в том числе передо мной. Каковы зарплаты в клубе? Если главный тренер говорит, что средняя зарплата – 100 тысяч рублей в месяц, значит, так и есть.

Больше или меньше у меня? А какая разница? Небольшая точно. Деньги трачу на еду и бензин. В банки деньги не вкладываю. Зарплата не такая большая, чтобы делать большие покупки», – сказал Земсков.

О финансовой ситуации футбола в Ярославле, его борьбе с хоккеем и постоянных проблемах – материал «Бомбардира».

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