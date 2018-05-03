Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Шинника»: «Если главный тренер говорит, что средняя зарплата – 100 тысяч рублей в месяц, значит, так и есть»

    Полузащитник «Шинника» Михаил Земсков рассказал «Бомбардиру» о зарплатах в ярославском клубе.

    «Сейчас с финансами в клубе все хорошо, кроме премиальных за этот сезон. В этом плане есть задолженности, в том числе передо мной. Каковы зарплаты в клубе? Если главный тренер говорит, что средняя зарплата – 100 тысяч рублей в месяц, значит, так и есть.

    Больше или меньше у меня? А какая разница? Небольшая точно. Деньги трачу на еду и бензин. В банки деньги не вкладываю. Зарплата не такая большая, чтобы делать большие покупки», – сказал Земсков.

    О финансовой ситуации футбола в Ярославле, его борьбе с хоккеем и постоянных проблемах – материал «Бомбардира».

    Город, у которого в последний момент забрали ЧМ-2018. Денег мало, главный конкурент футбола − хоккей

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2018 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 мая 2018, 17:42

      Премиальные...У нас.,в Мулинском дисбате,тоже был один Земсков..Денежки любиииил,больше жизни..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:53

      Для кого то это большие деньги а для кого то копейки.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 3 мая 2018, 12:05

      за такие деньги летать по полю надо,а не пешком передвигаться..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 11:47

      Достойная зп для фнл, больше уж точно не нужно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 мая 2018, 11:28

      Ну 100 000 в месяц в таком городе-это не плохо

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 мая 2018, 10:45

      Сколько желающих нашлось бы просто бегать по полю и изображать из себя футболиста за эти деньги.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 мая 2018, 10:43

      З/плата футболиста от100 т.до 200т вполне реальные деньги за их труд,сюда можно приплюсовать премиальные и питание ,и еще "плюсик" это желание стремиться хорошей игрой поднимать себе з/плату и радовать своих болельщиков.А с финансовым "пиром во время чумы" в РФПЛ надо давно заканчивать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 10:07

      Судя по заявленным цифрам и уклончивым комментариям, размах зарплат в ФНЛ, в целом, соответствует уровню лиги и не шокирует дикими неоправданными нулями, как в РФПЛ... Так же наслышан о финансовом раскладе в подольском Витязе (2-ой див "Центр")... Получается, что в основном, денежный беспредел царит в РФПЛ, а в остальных лигах ситуация разной степени жирности и коллапса...

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11