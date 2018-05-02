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    Кокорин – Дзюбе: «После этого видео твое попадание на ЧМ под большим вопросом»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин опубликовал очередное видео со своей тренировки, пошутив в адрес своего экс-одноклубника и партнера по национальной команде Артема Дзюбы.

    «Дзю, после этого видео твое попадание на ЧМ под большим вопросом», – написал Кокорин на своей странице в инстаграме.

    Напомним, Кокорин восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, полученного в марте в матче Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.05.2018 14:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 мая 2018, 22:04

      А по мне Дзюба влетел после другого видео.
      Хотя одно другого не отменяет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 12:56

      Прямо как братья по разуму.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 2 мая 2018, 21:56

      ...мой хромой конь лучше бегает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 мая 2018, 19:22

      Шурик,хорош. Быстро восстанавливается. Остался месяц ,гляди и сыграет на ЧМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 мая 2018, 17:52

      Дзюбе пофиг все. У него мозгов на нормальное состояние нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 2 мая 2018, 17:19

      В принципе на трибуне места обоим хватит, ну а на скамейку запасных еще и тому и другому стараться надо.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 16:44

      два куска дебила что кокорин что дзюба ! Бесхозные !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 мая 2018, 16:38

      после твоего видео..должны были с премьер лиги выгнать..

      3
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 2 мая 2018, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      *******, так лениво бегает, чмошник *****

      -10
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 мая 2018, 14:31

      хоть и дзюбу с кокориным и смоловым возьмите.результат предсказуем

      1
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