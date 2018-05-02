Кокорин – Дзюбе: «После этого видео твое попадание на ЧМ под большим вопросом»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин опубликовал очередное видео со своей тренировки, пошутив в адрес своего экс-одноклубника и партнера по национальной команде Артема Дзюбы.

«Дзю, после этого видео твое попадание на ЧМ под большим вопросом», – написал Кокорин на своей странице в инстаграме.

Напомним, Кокорин восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, полученного в марте в матче Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».