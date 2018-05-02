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    Верратти поддержал возможный переход Погба в «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что будет рад видеть в команде хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Ранее СМИ сообщали, что парижане могут приобрести француза в летнее трансферное окно.

    «Я предполагаю, это нормально для всех больших игроков. Здесь большой проект, каким мало в Европе, и очень конкурентоспособная команда. Кроме того, потрясающий город. В Париже есть возможность выиграть что-то важное. Но решать, как укрепить команду, должен клуб.

    Любой, кто присоединится к «ПСЖ», всегда будет хорошо принят, но он также должен будет сделать максимум. С футболистам такого калибра, как Погба, легче играть», – сказал Верратти.

    Источник: Tribalfootball

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    02.05.2018 13:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 2 мая 2018, 16:06

      Туда тренер нужен, который всю эту звездную "галактику" выдрессирует и заставить работать слаженным механизмом.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 мая 2018, 14:13

      А толку то, вон какой составчик щас. Состав есть, командной игры нет, только ради денег туда и переходят.

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