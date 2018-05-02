Верратти поддержал возможный переход Погба в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что будет рад видеть в команде хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ранее СМИ сообщали, что парижане могут приобрести француза в летнее трансферное окно.

«Я предполагаю, это нормально для всех больших игроков. Здесь большой проект, каким мало в Европе, и очень конкурентоспособная команда. Кроме того, потрясающий город. В Париже есть возможность выиграть что-то важное. Но решать, как укрепить команду, должен клуб.

Любой, кто присоединится к «ПСЖ», всегда будет хорошо принят, но он также должен будет сделать максимум. С футболистам такого калибра, как Погба, легче играть», – сказал Верратти.