Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ассистент Моуринью Фариа – в списке кандидатов на пост главного тренера «Арсенала»

    Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Руй Фариа вошел в список претендентов на то, чтобы возглавить «Арсенал».

    Как уже ранее стало известно, Арсен Венгер, руководивший «канонирами» на протяжении 22 лет, покинет клуб по завершении нынешнего сезона. По информации СМИ, руководство лондонцев рассматривает 14 кандидатов на замену 68-летнему французу.

    Отметим, что Фариа и Моуринью работают вместе с 2001 года.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2018 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 мая 2018, 20:45

      чем дальше в лес, тем больше дров... разве кто-то в такую ересь поверит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 мая 2018, 19:19

      А это хто ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 мая 2018, 18:33

      Странная кандидатура, хотя вдруг получится)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11