Ассистент Моуринью Фариа – в списке кандидатов на пост главного тренера «Арсенала»

Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Руй Фариа вошел в список претендентов на то, чтобы возглавить «Арсенал».

Как уже ранее стало известно, Арсен Венгер, руководивший «канонирами» на протяжении 22 лет, покинет клуб по завершении нынешнего сезона. По информации СМИ, руководство лондонцев рассматривает 14 кандидатов на замену 68-летнему французу.

Отметим, что Фариа и Моуринью работают вместе с 2001 года.