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  • Мюллер: «Все помнят, что «Реал» в прошлом году два раза забил из офсайда»

Мюллер: «Все помнят, что «Реал» в прошлом году два раза забил из офсайда»

30 апреля 2018, 23:14
18

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением о судействе.

«Все помнят, что произошло в прошлом году: «Реал» два раза забил из офсайда. Теперь в их пользу ставят пенальти в ворота «Ювентуса».

Атмосфера не должна влиять на арбитров. Мы будем сконцентрированы на игре, потому что мы и так находимся под большим давлением», – сказал Мюллер.

В первой игре «Реал» победил со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет 1 мая в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Бавария Мюллер Томас
Комментарии (18)
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кузнецов артем
1525120050
Ну ну, очень ты сконцентрирован на игре раз про ляпы судей вспоминаешь с охотой, ага скажи еще что пенальти не было...
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GermanVo
1525120316
Пфффф, никто вообще не помнит. А кто ещё помнит, через год-два точно уже забудут.
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mutabor0992
1525122758
Правильно Томас!!!Включай прессинг еще до игры.Пускай маргариновые поднапрягутся.Да и судьям в очередной раз напомнил,чтобы не расслаблялись. Видать дед в тайной государственной полиции работал.(Ну который со Штирлицем беседовал).
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3ton
1525124354
Про левое удвление забыл) Левое удаление и 2 гола с офсайда - судьи просто ошиблись грубо три раза за матч в пользу Реала)))
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DeutschlandUberAlles
1525124960
Верно глаголит.
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DeStar
1525126277
Порой кажется что Бавария самый ноющий клуб на Евроарене. Каждый раз что-то не так . А че молчишь про левый пенальти год назад в ворота реала? А то что ваш гол в ответном матче когда Лёва забивал (точнее был автогол рамоса )тоже из офсайда ?лева ведь мешал рамосу в этом моменте а участвовать в нем как бы права не имел
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1525134051
Началось нытьё
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zigbert
1525156262
Надо просто играть и биться не смотря ни на что и футбольный бог поможет вам.
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LogvinovSerj13
1525156635
Чакыр вам о чем-нибудь говорит? Правильно, его Рамос выведет на матч в поводке!
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САНЁК17
1525181333
А может ещё два забьёт из офсайда,результат на табло.
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