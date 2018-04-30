Мюллер: «Все помнят, что «Реал» в прошлом году два раза забил из офсайда»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением о судействе.

«Все помнят, что произошло в прошлом году: «Реал» два раза забил из офсайда. Теперь в их пользу ставят пенальти в ворота «Ювентуса».

Атмосфера не должна влиять на арбитров. Мы будем сконцентрированы на игре, потому что мы и так находимся под большим давлением», – сказал Мюллер.

В первой игре «Реал» победил со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет 1 мая в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.