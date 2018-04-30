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  • Геркус: «Чемпионство «Локомотива»? Немного терпения и все будет»

Геркус: «Чемпионство «Локомотива»? Немного терпения и все будет»

30 апреля 2018, 22:01
11

Президент «Локомотива» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» в матче 28-го тура РФПЛ (0:2) заявил, что московский клуб станет чемпионом России.

«Что касается поддержки, то у нас на каждом домашнем матче отличная поддержка. Пожелаю болельщикам добраться домой хорошо, они молодцы – всегда нас великолепно поддерживают, мы это очень ценим. Настрой на победу сегодня не подорван, команда борется за чемпионство. Немного терпения и всe будет», – сказал Геркус.

Для победы в чемпионате России «Локомотиву» осталось набрать два очка.

Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kvm
1525115247
Немного терпения и будет герпес.
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Par Mezan
1525116923
Президент «Локомотива» заявил, что московский клуб станет чемпионом России. И ... !!! Э-э-т-о-о...!!! Б- у-у-Д- е-е-т....!!!! московский клуб. ( это точно!)
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nemolod
1525120355
Уже который матч лидер первенства не может забить гол,а без них стать чемпионом будет крайне сложным,учитывая что две последние игры будут с командами,игроки которых способны забивать в ворота своих соперников! Впереди 4 дня до следующего матча и хочется надеяться,что тренеры и игроки найдут способы улучшить результативность!
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Catastrofa
1525123134
Прокатитесь по зине и празднуйте от души !
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yorgenbarenz
1525123424
Большинство игроков в Локо потеряли уверенность в себе.
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все_будет_AUDI
1525147657
Не зарекайся.
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все_будет_AUDI
1525147882
Процентов на 90 зенит победит локо Хорошо бы что бы арсенал не слил игру специально а бился до конца
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zigbert
1525154350
Один шаг осталось сделать Локомотиву,но сделать его будет неимоверно трудно.Вся лидирующая пятерка заинтересована в наборе очков,проходных матчей не будет.
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OfaZavr
1525162064
может будет а может и нет))
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