Геркус: «Чемпионство «Локомотива»? Немного терпения и все будет»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» в матче 28-го тура РФПЛ (0:2) заявил, что московский клуб станет чемпионом России.

«Что касается поддержки, то у нас на каждом домашнем матче отличная поддержка. Пожелаю болельщикам добраться домой хорошо, они молодцы – всегда нас великолепно поддерживают, мы это очень ценим. Настрой на победу сегодня не подорван, команда борется за чемпионство. Немного терпения и всe будет», – сказал Геркус.

Для победы в чемпионате России «Локомотиву» осталось набрать два очка.

Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка