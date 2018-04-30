Моуринью: «Феллаини останется в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что полузащитник команды Маруан Феллаини скорее всего не покинет стан «красных дьяволов» предстоящим летом.

«Я хочу, чтобы он остался. Клуб хочет этого же. Думаю, это практически решенное дело.

Это хороший игрок, которого можно использовать в различных обстоятельствах, в зависимости от происходящего на поле.

Вот по этой причине мы все хотим, чтобы Маруан остался в «МЮ», – сказал Моуринью.

Напомним, что Феллаини стал автором победного гола в матче 36-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).