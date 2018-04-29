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«Зенит» потерял шансы на победу в чемпионате России 

29 апреля 2018, 19:03
34

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России – 0:0.

«Зенит» набрал 50 очков и остался на четвертой строчке в таблице за два тура до конца чемпионата. Таким образом, санкт-петербуржцы потеряли шансы на золотые медали РФПЛ. Борьбу за чемпионство продолжат три клуба: ЦСКА (52 очка), «Спартак» (53 очка) и «Локомотив» (57 очков). При этом у железнодорожников сыграно на один матч меньше, чем у ЦСКА и «Спартака».

«Локомотив» может стать чемпионом завтра, 30 апреля, если обыграет «Краснодар».

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (34)
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GoldPlayFIFARus9
1525018102
Он потерял их как только Манчини пришёл со своей тактикой из АПЛ, бей вперёд игра придёт. Одни навесы,никаких комбинаций впереди нет...
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insider_retro
1525018129
Сезон, который начинался с ожиданием многого, завершается бесславно и тяжело... Остаётся наблюдать за более удачливыми конкурентами и рассчитывать свои варианты в надежде на их ошибки...
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OfaZavr
1525018690
это по очкам только сейчас лишился право на борьбу, а по сути давно уже потерял.
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shinnik
1525019663
Ну.как-бы и поделом.. Но,как-бы,грустно..
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APchelov
1525019778
С такой игрой квалификацию в ЛЕ не потянуть. Самый потеряный сезон
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zigbert
1525019929
После ошеломляющего старта,мало кто сомневался в победе Зенита в РФПЛ.После зимнего перерыва команда растеряла все свое преимущество.
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ilichkadr
1525020527
Вдуем паровозников и СКА, попадем в ЛЧ. Других вариантов просто нет.........
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m40
1525021981
Автор заголовком потроллил Зенит. Фактически Зенит давно потерял шансы. Команда реально рискует не попасть в тройку и снова пролететь мимо ЛЧ
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VOLK83
1525033827
Что-то тут все злопыхатили забыли как Зенит приносил очки в копилку рейтинга России!
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petrucho-spb
1525039415
В ЛЧ нам делать нечего.Ну в принипе, как и всем остальным.
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