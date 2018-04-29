«Зенит» потерял шансы на победу в чемпионате России 

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России – 0:0.

«Зенит» набрал 50 очков и остался на четвертой строчке в таблице за два тура до конца чемпионата. Таким образом, санкт-петербуржцы потеряли шансы на золотые медали РФПЛ. Борьбу за чемпионство продолжат три клуба: ЦСКА (52 очка), «Спартак» (53 очка) и «Локомотив» (57 очков). При этом у железнодорожников сыграно на один матч меньше, чем у ЦСКА и «Спартака».

«Локомотив» может стать чемпионом завтра, 30 апреля, если обыграет «Краснодар».

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось