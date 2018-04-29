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  • Тихонов: «Не обращаю внимания на грязь, которую льют на меня. После ухода из «Спартака» мне ничего не страшно»

Тихонов: «Не обращаю внимания на грязь, которую льют на меня. После ухода из «Спартака» мне ничего не страшно»

29 апреля 2018, 00:07
13

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в интервью goleada.ru прокомментировал отношение к своей персоне со стороны болельщиков красноярского «Енисея», где специалист трудился до волжан.

«У фанатов «Енисея» разное мнение насчет Андрея Тихонова. В прошлом году мы с сибирской командой поднялись на уровень, на котором «Енисей» никогда не был. Но кто-то все равно остался недоволен. Когда я уходил, были те, кто писал какие-то неприятные вещи про меня. Это мнение людей, я их не осуждаю.

Я благодарен настоящим болельщикам «Енисея» за поддержку на протяжении всего сезона! А те, кто постоянно льет на всех грязь… Это их жизнь. После ухода из «Спартака» в 2000 году мне ничего не страшно», – сказал тренер.

Волжане в ФНЛ сейчас идут вторыми.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Енисей Крылья Советов Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (13)
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insider_retro
1524949889
Андрей Валерьевич становится всё более упёртым, закалённым и прожжёным!..
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арейская
1524961254
Пусть меня осудят болельщики крылышек, но я тоже не поняла такого перехода, его "Енисей" начал пусть не громить, но ярко о себе заявил, это точно, но доведи ты дело до конца, а он сорвался и помчался помогать, как оказалось своим родным крыльям, может это и правильно в его понятии, а мне просто обидно за Енисей
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serppion
1524962082
"После ... мне уже ничего не было страшно". Так говорили узники, вырвавшиеся из концлагеря. Видно, много дерьма было в клубе, раз такое говорит человек, верой и правдой много лет служивший Спартаку.
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Диктор
1524968529
Надеюсь рано или поздно но ты будешь тренировать Спартак.
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dendiesel
1524973903
После дерьма пережившего в Спартаке, наверное действительно ничего не страшно!? Спартак, сейчас тот клуб, в котором играют только ради денег, и коллектива нормального нет. Спартаковский дух давно умер. Когда Тихонов играл Спартаке, это был другой клуб...намного интересней, сплочённый коллективом!!!
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Ще Гевара
1524979262
Никогда ничего плохого о нём не читал. Андрей в порядке!
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Sviro
1524980827
Тихонов поднял Енисей на небывалую высоту. Надеюсь и Крылья при нём научаться играть на высочайшем уровне. Тренер должен расти профессионально, да и бытовые условия играют не последнюю роль. Мне кажется, что Тихонов для Крыльев - подарок Судьбы. Удачи, Андрей!!!
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юрий николаевич
1524987527
главное что он спартаковец, и этим ВСЕ сказано, спартаковское сообщество всегда уважала и почитала Тихонова как и ВСЕХ игроков прошлого Спартака.
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OfaZavr
1524988299
такие c позволения сказать "болельщики" есть у каждого клуба и на них не нужно обращать внимание.
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acer2003
1524990014
Удачи,Андрей!!!
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