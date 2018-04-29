Тихонов: «Не обращаю внимания на грязь, которую льют на меня. После ухода из «Спартака» мне ничего не страшно»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в интервью goleada.ru прокомментировал отношение к своей персоне со стороны болельщиков красноярского «Енисея», где специалист трудился до волжан.

«У фанатов «Енисея» разное мнение насчет Андрея Тихонова. В прошлом году мы с сибирской командой поднялись на уровень, на котором «Енисей» никогда не был. Но кто-то все равно остался недоволен. Когда я уходил, были те, кто писал какие-то неприятные вещи про меня. Это мнение людей, я их не осуждаю.

Я благодарен настоящим болельщикам «Енисея» за поддержку на протяжении всего сезона! А те, кто постоянно льет на всех грязь… Это их жизнь. После ухода из «Спартака» в 2000 году мне ничего не страшно», – сказал тренер.

Волжане в ФНЛ сейчас идут вторыми.