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  • Антон Миранчук: «Матч с «Краснодаром»? Я уверен, что мы добьемся своего»

Антон Миранчук: «Матч с «Краснодаром»? Я уверен, что мы добьемся своего»

28 апреля 2018, 20:08
12

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ против «Краснодара». В случае победы в этой встрече железнодорожники досрочно станут чемпионами России.

«Давит ли турнирное положение? Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч.

Болельщики и мы все прекрасно понимаем, надеюсь, они нас поддержат, потому что это сейчас очень важно в плане атмосферы и психологии. Все, кто за нас переживал и болел весь сезон, приходите сейчас. Очень приятно играть, когда полный стадион, это нас разгоняет и придает нам сил», – сказал Миранчук.

Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет 30 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (12)
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Garrincha58
1524936657
быки вдарьте по шпалам
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Татарин за ЦСКА
1524937517
Миранчуки,Головин,кучаев,Чалов,Гордюшенко-ну могут же наши клубы делать из молодежи нормальных игроков. Как же хочется,что бы и Спартак и Зенит и ЦСКА привлекали свою молодежь. Если бы Зенит привлекал своих воспитанников,а не тратил огромные деньги на зарубежных игроков,то и уважение среди других фанатов было бы.Имидж клуба подняли бы и возможно продавали своих ребят за границу. У российских клубов же есть материал все же есть,а вот до ума доводить не хотят.Это очень жалко.Надеюсь в ближайшие 10 лет появятся молодые игроки,хотябы 10-15 парней и жизнь наладилась в РФПЛ,
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Catastrofa
1524938337
А по конкретнее ?
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Yumаleks
1524938413
Скорей всего ничего добиваться не придется, чемпион определится завтра, Зенит и Спартак вытащат матчи на ничью.
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ROSTOV SUPER
1524938956
У Краснодара свои планы !
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ДяДь ПашА
1524940806
Быки дадут бой. 100%инфа Паровозы потеряют очки завтра100%
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Полная Канистра
1524944344
как правило после таких речей мокрое место остаётся . Антон лучше бы ничего не говорил перед игрой
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арейская
1524962601
Я почему-то тоже уверена, да и пора, интрига была с самого начала чемпионата, и если они добьются своего, буду только рада, и большой респект нашему старичку, Юрий Павлович, не примите за обиду
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zigbert
1524995023
Краснодар конечно не будет играть в пол силы,но Локомотив скорей всего оформит чемпионство.
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