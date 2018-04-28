Антон Миранчук: «Матч с «Краснодаром»? Я уверен, что мы добьемся своего»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ против «Краснодара». В случае победы в этой встрече железнодорожники досрочно станут чемпионами России.

«Давит ли турнирное положение? Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч.

Болельщики и мы все прекрасно понимаем, надеюсь, они нас поддержат, потому что это сейчас очень важно в плане атмосферы и психологии. Все, кто за нас переживал и болел весь сезон, приходите сейчас. Очень приятно играть, когда полный стадион, это нас разгоняет и придает нам сил», – сказал Миранчук.

Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет 30 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.