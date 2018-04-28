Бенитес: «Может быть, Иньеста присоединится к «Ньюкаслу»?»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес призвал полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту присоединиться к нему в английском клубе.

На этой неделе футболист, которому в мае исполнится 34 года, объявил, что покинет каталонцев по завершении сезона. При этом хавбек на пресс-конференции заявил, что вряд ли продолжит карьеру в европейском клубе.

«Наряду с такими великими именами он был одним из ключевых футболистов «Барселоны». Он отличный игрок, хороший человек, и я надеюсь, что он преуспеет в своей карьере.

Может быть, он присоединится к нам?» – сказал Бенитес.