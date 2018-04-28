Месси – Иньесте: «Ты феномен на поле и вне его. Мы будем по тебе скучать»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с полузащитником Андресом Иньестой. Испанец по окончании сезона покинет каталонский клуб.
«Андрес, спасибо за все эти футбольные годы. Наслаждаться игрой рядом с тобой и пережить так много незабываемых моментов вместе – привилегия для меня. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе жизни и карьеры. Ты феномен на поле и вне его. Мы будем по тебе скучать», – написал Месси в инстаграме.
Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года.
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Источник: Instagram