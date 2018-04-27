Гвардиола: «Должен поблагодарить Иньесту. Я начал лучше понимать футбол, просто наблюдая за его игрой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о решении хавбека «Барселоны» Анредса Иньеста покинуть команду.

«Я бы мог долго говорить о том, насколько много значит Андрес Иньеста для «Барселоны» и футбола вообще. История, которую творила команда последние 15 лет была бы немыслима без него. Я должен его поблагодарить, потому что я начал лучше понимать футбол, просто наблюдая за ним на поле.

Его игра и количество выигранных титулов – это пример того, что значит быть профессиональным футболистом на поле и за его пределами», – сказал Гвардиола.

Иньеста заявил, что этот сезон станет для него последним в «Барселоне»