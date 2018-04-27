Ван Дейк: «Салах, Мане и Фирмино – это кошмар для соперников»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о нападающих мерсисайдцев Мохамеде Салахе, Садьо Мане и Роберто Фирмино.

«Им не нужно давать шанс. Они такие подвижные, так нацелены на гол. Раздают передачи друг другу, никто не жадничает, все хотят сделать что-то друг для друга.

Играть против них – это кошмар. Если ты центральный защитник, то ты знаешь, что эти трое будут прессинговать тебя не один и не два раза, а весь матч. Не хочется с ними сталкиваться», – сказал ван Дейк.

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