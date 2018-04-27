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  • Ван Дейк: «Салах, Мане и Фирмино – это кошмар для соперников»

Ван Дейк: «Салах, Мане и Фирмино – это кошмар для соперников»

27 апреля 2018, 19:53
16

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о нападающих мерсисайдцев Мохамеде Салахе, Садьо Мане и Роберто Фирмино.

«Им не нужно давать шанс. Они такие подвижные, так нацелены на гол. Раздают передачи друг другу, никто не жадничает, все хотят сделать что-то друг для друга.

Играть против них – это кошмар. Если ты центральный защитник, то ты знаешь, что эти трое будут прессинговать тебя не один и не два раза, а весь матч. Не хочется с ними сталкиваться», – сказал ван Дейк.

Салах стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, набрав 92% голосов

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фирмино Роберто ван Дейк Вирджил Салах Мохамед Мане Садио
Комментарии (16)
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Федя Кабак
1524848704
Это суперское трио! Парни молодцы
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mialkov
1524849605
Удивительно, что уход Коутиньо только усилил атаку Ливерпуля. Это трио действительно гроза для любого клуба!
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alex1951
1524849687
Я бы продолжил.... Это трио - будущие звезды ЧМ. Но для начала ,проскочите Рому,а потом выложитесь на 200% с Крыштыану из Реала. И будет вам щастье. Апосля с хорошим настроением на ЧМ. ps К Салаху личная просьба,народ российский испытывает к тебе уважуху, поэтому будь любезен задержись у себя в Египте с семьей . Но чтоб тебя на игре с России и духу не было))))
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insider_retro
1524850216
Сработавшееся трио, как впрочем и основной костяк команды... Мечта многих тренеров иметь впереди такой комбайн по подготовке моментов и добыванию голов!...
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Джавел.
1524852149
Истину глаголит.
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zigbert
1524852720
Это трио действительно наводит ужас на оборонительные порядки противника.
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Avaretz
1524852880
Ну да.. 7:0 уже о чем говорит
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Houston
1524857572
Согласен полностью
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dolf666
1524859055
Безусловно хороши! Но, как показал Янг, достаточно сожрать Салаха, и двое оставшихся уже не наводят ужас))))))
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OfaZavr
1524901460
что верно то верно, это трио если не распадется летом способно на многое и в следующем сезоне Ливер точно должен бороться за чемпионство.
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