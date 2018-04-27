Зидан: «Иньеста заслуживал «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты уйти из каталонского клуба по завершении сезона. Французский специалист считает, что испанец заслуживал выиграть «Золотой мяч» своей карьере.

«Два или три раза, что я пересекался с ним, были очаровательны, поскольку он очень сдержан. Мне нравятся люди, которые показывают все на поле, а за его пределами спокойны. У меня есть только хорошие слова по отношению к нему и восхищение тем футболом, что он демонстрирует.

Я желаю ему всего самого лучшего как футболисту и человеку. Он заслуживал «Золотой мяч», особенно после победы на чемпионате мира-2010», – сказал Зидан.