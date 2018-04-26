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  • Ловрен: «Салах становится суперзвездой. О нем следует говорить как о Месси или Роналду»

Ловрен: «Салах становится суперзвездой. О нем следует говорить как о Месси или Роналду»

26 апреля 2018, 19:36
8

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился об игре нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

«Мо становится суперзведой. То, что он делает, кажется легким, но на самом деле это очень сложно. Я не хочу оказывать дополнительного давления на него, но если он продолжит в том же духе, то в конце года сможет войти в тройку лучших футболистов мира.

Когда люди говорят о Роналду или Месси, им следует говорить и о Салахе. Он заслуживает этого, заслуживает быть в числе претендентов на «Золотой мяч». В начале сезона я не думал, что он сможет играть так, но вы видите, как он работает. Он стал другим игроком.

Думаю, наш стиль игры ему очень подходит. Он не играл в такой манере ни в «Базеле», ни в «Челси», ни в «Роме». Главное – избежать травм. Если ему это удастся, все возможно», – сказал Ловрен.

Салах до конца сезона может побить сразу несколько рекордов

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Месси Лионель Роналду Криштиану Ловрен Деян Салах Мохамед
Комментарии (8)
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Mr Abdullaev
1524765251
Рано, за один сезон. Как о Роналду и о Месси о нём говорить за сезон рано, если говорить, считай что Месси и Криш ничего не сделали, при сути..) А так, проводит отличный сезон.
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zigbert
1524765251
Да Салаха сейчас можно ставить в один ряд с Роналду и Месси.
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Зарема лис
1524765688
В этом сезоне он конечно очень крут, но посмотрим,что будет дальше!!!! Надеюсь в будущем он реально будет стоять на ровне с Роналду и Месси(В данный момент он в очень хорошей форме).
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Dizayner
1524807209
не торопись, вот в следующем сезоне если будет также то да, а пока это взрыв, можно привести уйму таких примеров
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OfaZavr
1524816655
ну если так же продолжит и дальше, то точно встанет вряд с ними.
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babenko1977
1524903401
Согласен надо хотя бы пару сезонов выступить на таком уровне
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