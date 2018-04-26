Ловрен: «Салах становится суперзвездой. О нем следует говорить как о Месси или Роналду»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился об игре нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

«Мо становится суперзведой. То, что он делает, кажется легким, но на самом деле это очень сложно. Я не хочу оказывать дополнительного давления на него, но если он продолжит в том же духе, то в конце года сможет войти в тройку лучших футболистов мира.

Когда люди говорят о Роналду или Месси, им следует говорить и о Салахе. Он заслуживает этого, заслуживает быть в числе претендентов на «Золотой мяч». В начале сезона я не думал, что он сможет играть так, но вы видите, как он работает. Он стал другим игроком.

Думаю, наш стиль игры ему очень подходит. Он не играл в такой манере ни в «Базеле», ни в «Челси», ни в «Роме». Главное – избежать травм. Если ему это удастся, все возможно», – сказал Ловрен.

Салах до конца сезона может побить сразу несколько рекордов