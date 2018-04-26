«Барселона» возвращает интерес к полузащитнику «Бетиса» Руису

Скауты «Барселоны» вернулись к вопросу возможного приобретения полузащитника «Бетиса» Фабиана Руиса в ближайшее летнее трансферное окно.

Ранее подобный интерес сине-гранатовые проявляли в минувший январь. Но тогда дальше разговоров дело не продвинулось.

Действующее соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до 2023 года. В нем также прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 30 миллионов евро. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.