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    «Рома» была вынуждена продать Салаха «Ливерпулю» всего за 50 миллионов из-за ФФП

    Спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что финансовый фэйр-плей вынудил римлян продать нападающего Мохамеда Салаха «Ливерпулю» прошлым летом всего за 50 миллионов евро.

    Египтянин стал одним из самых результативных футболистов нынешнего сезона, забив 47 гола в 47 матчах. По этому показателю он значительно опередил форварда «ПСЖ» Неймара и нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле, за которых в тоже время было заплачено 222 и 115 миллионов соответственно.

    «Это действительно так. Я продал Салаха, но меня заставили ограничения УЕФА. Объясню. Прошлым летом мы были вынуждены продать игроков до 30 июня финансового фэйр-плей. Если бы мы этого не сделали, мы бы сейчас не играли в полуфинале Лиги чемпионов.

    Счета «Ромы» были под строгим контролем УЕФА. Когда я прибыл в Рим, «Ливерпуль» предлагал за Салаха 30 миллионов. Потом за счет бонусов нам удалось поднять эту сумму до 50. Короче говоря, мы сделали все возможное в тот момент. После этого я не ожидал, что рынок сойдет с ума. Тем не менее Салах проводит фантастический сезон, поэтому поздравляем «Ливерпуль» с этим трансфером», – сказал Мончи.

    Источник: Football Italia

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    25.04.2018 16:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 27 апреля 2018, 13:37

      Ох, лол, бомбардир в тренде, постит инфу, которой уже почти год, это круто, продолжай те в том же духе))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 18:48

      на оот момент он не стоил и 50 лямов.Это сейчас поднял ценник себе

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 апреля 2018, 17:56

      Я считаю 2-ой сезон покажет всё его величие или просто пруха на сезон

      2
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      Рейтинг: +213

      КонтриК > Жёлто-синий 25 апреля 2018, 20:54

      Такой проху не бывает. Игрок показывается свой класс

      0
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      Рейтинг: +15

      sparxx24 > КонтриК 25 апреля 2018, 22:27

      Обыкновенный игруля - игруля односезонник. Если бы в Салахе было столько класса сколько щас пытаются ему накрутить, он бы не полировал лавочку у "пенсов" тем более у Мавра. В сл. сезоне будет просто одним из всех, не более. Харри Кейн уже 4-ый сезон колашматит не по детски, но "гранды" не спешут и правильно. Кучерявого бедуина тоже стоит подождать пару сезонов.

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