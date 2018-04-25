«Рома» была вынуждена продать Салаха «Ливерпулю» всего за 50 миллионов из-за ФФП

Спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что финансовый фэйр-плей вынудил римлян продать нападающего Мохамеда Салаха «Ливерпулю» прошлым летом всего за 50 миллионов евро.

Египтянин стал одним из самых результативных футболистов нынешнего сезона, забив 47 гола в 47 матчах. По этому показателю он значительно опередил форварда «ПСЖ» Неймара и нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле, за которых в тоже время было заплачено 222 и 115 миллионов соответственно.

«Это действительно так. Я продал Салаха, но меня заставили ограничения УЕФА. Объясню. Прошлым летом мы были вынуждены продать игроков до 30 июня финансового фэйр-плей. Если бы мы этого не сделали, мы бы сейчас не играли в полуфинале Лиги чемпионов.

Счета «Ромы» были под строгим контролем УЕФА. Когда я прибыл в Рим, «Ливерпуль» предлагал за Салаха 30 миллионов. Потом за счет бонусов нам удалось поднять эту сумму до 50. Короче говоря, мы сделали все возможное в тот момент. После этого я не ожидал, что рынок сойдет с ума. Тем не менее Салах проводит фантастический сезон, поэтому поздравляем «Ливерпуль» с этим трансфером», – сказал Мончи.