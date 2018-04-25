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    Полузащитник «Вероны» Ааронс может получить реальный срок в Англии за драку

    Полузащитник «Ньюкасла» Роландо Ааронс, который выступает в составе «Вероны» на правах аренды, может получить реальный срок за участие в драке в ночном клубе.

    Инцидент произошел в октябре 2016 года, когда футболист с несколькими друзьями и членами своей семьи посетил ночное заведение в центре Ньюкасла. В одном из моментов возникла потасовка, в которую оказался вовлечен Ааронс. Позже его задержала полиция, ему были предъявлены обвинения в насилии.

    Суд должен вынести приговор 22 мая. На предварительных слушаниях судья заявил, что рассматривает возможность вынесения реального уголовного приговора.

    В текущем сезоне Ааронс провел только четыре матча в составе «Ньюкасла», а после данного инцидента был отдан в аренду в минувшее зимнее трансферное окно в «Верону».

    Источник: The Sun

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    25.04.2018 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 28 апреля 2018, 10:08

      Ввести санкции и - пожизненно отлучить от футбола

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