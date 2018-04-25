Полузащитник «Вероны» Ааронс может получить реальный срок в Англии за драку

Полузащитник «Ньюкасла» Роландо Ааронс, который выступает в составе «Вероны» на правах аренды, может получить реальный срок за участие в драке в ночном клубе.

Инцидент произошел в октябре 2016 года, когда футболист с несколькими друзьями и членами своей семьи посетил ночное заведение в центре Ньюкасла. В одном из моментов возникла потасовка, в которую оказался вовлечен Ааронс. Позже его задержала полиция, ему были предъявлены обвинения в насилии.

Суд должен вынести приговор 22 мая. На предварительных слушаниях судья заявил, что рассматривает возможность вынесения реального уголовного приговора.

В текущем сезоне Ааронс провел только четыре матча в составе «Ньюкасла», а после данного инцидента был отдан в аренду в минувшее зимнее трансферное окно в «Верону».