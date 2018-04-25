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    Кафельников сравнил «Ливерпуль» со «Спартаком»

    Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», поделился наблюдениями от просмотра полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» (5:2). По его словам, красно-белые в прошлом играли так же, как сейчас команда Юргена Клоппа.

    «Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы.

    Если бы Салах играл в «Спартаке» сейчас, он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на космический уровень, – сообщил Кафельников.

    Источник: Twitter

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    25.04.2018 00:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 25 апреля 2018, 20:46

      Нет. Они безнадёжны.

      2
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 25 апреля 2018, 15:44

      Он тоже виликий Клупп !

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2018, 13:04

      А ж... с пальцем сравнить не пробовал? 0-7 - гы!

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 апреля 2018, 13:00

      Шёл бы ты на сайт про теннис -- т.к. в футболе полный нуль !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Zenmaster 25 апреля 2018, 13:05

      Можно про теннис, а лучше про пенис.

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 25 апреля 2018, 11:16

      Кафельников как и Орлов)) Что зенитчики смеются над Орловым,так теперь уже и спартачи над Кафелем )) Вообще посмотрел бы передачу,в которой собрать этих плюс бубнова,селюка,будогосского и всю их шайку маразматиков))))

      3
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 апреля 2018, 11:07

      Сравнил жопу с пальцем))

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 апреля 2018, 10:20

      Юморит похлеще киевского мэра

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 10:12

      опять принял все что запрещено))

      7
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > OfaZavr 25 апреля 2018, 12:28

      Я от его высказываний порой в осадок выпадаю. Он же публичный человек. Складывается впечатление, что с головой у него не все в порядке. Он мне раньше казался адекватным, когда еще в спорте был. А потом видимо крыша поехала от безделья...

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Евгений Агеев 25 апреля 2018, 18:07

      тоже раньше о нем нормального мнения был пока он не начал свои глупые высказывания публиковать, может и правда на чердаке бардак у него))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2018, 09:31

      под кайфом он может себя сравнить с Федерером

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 апреля 2018, 09:09

      Какой н а х Спартак.ржу

      2
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