Кафельников сравнил «Ливерпуль» со «Спартаком»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», поделился наблюдениями от просмотра полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» (5:2). По его словам, красно-белые в прошлом играли так же, как сейчас команда Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы.

Если бы Салах играл в «Спартаке» сейчас, он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на космический уровень, – сообщил Кафельников.