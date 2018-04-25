Клопп: «Не мог представить себе такой исход до матча»

Вот теперь сиди и гадай, не будет ли 19 июня в Санкт-Петербурге в матче Россия — Египет у Салаха два мяча и две голевые передачи! Да, сборная Египта - не "Ливерпуль", но и сборная России - не "Рома", играющая в полуфинале Лиги Чемпионов, и выбившая до этого из розыгрыша саму "Барселону"! :-(((
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов над «Ромой» (5:2).
«Был бы гораздо счастливее, выиграй мы со счетом 5:0 или 5:1. На протяжении 80 минут все было отлично.
Но парни все равно проделали невероятную работу. Я даже и представить себе не мог такого исхода до начала встречи. В Риме мы тоже постараемся победить», – сказал Клопп.
Напомним, ответная встреча команд состоится в Риме 2 мая.