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    Клопп: «Не мог представить себе такой исход до матча»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов над «Ромой» (5:2).

    «Был бы гораздо счастливее, выиграй мы со счетом 5:0 или 5:1. На протяжении 80 минут все было отлично.

    Но парни все равно проделали невероятную работу. Я даже и представить себе не мог такого исхода до начала встречи. В Риме мы тоже постараемся победить», – сказал Клопп.

    Напомним, ответная встреча команд состоится в Риме 2 мая.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2018 00:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 апреля 2018, 02:44

      Вот теперь сиди и гадай, не будет ли 19 июня в Санкт-Петербурге в матче Россия — Египет у Салаха два мяча и две голевые передачи! Да, сборная Египта - не "Ливерпуль", но и сборная России - не "Рома", играющая в полуфинале Лиги Чемпионов, и выбившая до этого из розыгрыша саму "Барселону"! :-(((

      7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > cska-62 25 апреля 2018, 10:31

      в нашем случае мы Спартак,а ни рома))))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 00:49

      Да кто мог предположить такое,Юрген????Кто???

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 00:59

      Это точно))) Разве что экстрасенсы срубили бабла на ставках и всё)))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ЖОРРО 25 апреля 2018, 01:22

      Я на этом матче с 1000 выиграл чистыми 4332.В лайве было желание на 67 минуте поставить,что рома гол забьет и коэф огромный был,но не рискнул,а жаль.)))))
      наверно кто-то рискнул и сорвал куш))))

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 02:15

      а я 2 гола Салаха словил!)

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zenitovec2007 25 апреля 2018, 10:31

      Я так же ставил на гол Мо))))

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 13:34

      в матче с краснодаром гол мусы поймал)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zenitovec2007 25 апреля 2018, 13:35

      А я при счете 0:1 смастерил 1Х за 1500т.р,тоже не плохо получилось)))Жаль не поставил П1

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 15:00

      у меня больше с нхл навара выходит, но сам понимаешь занимается этим только в выходные дни получается, так как матчи ночью )

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zenitovec2007 25 апреля 2018, 15:02

      вот в том то и беда.А я на КХЛ и НХЛ люблю.
      Но больше всего я навариваюсь на чемпионате Австралии по футболу всех лиг и возврастов.Всегда играю на тоталах там.
      Один раз с 1000 за 8 часов до 47 т.р поднялся,а потом проиграл 8,но плюс то хороший был

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 23:50

      присмотрись к чемпу норвегии там прилично забивают!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zenitovec2007 25 апреля 2018, 23:52

      Попадал туда.тоже на тоталах только и играл.Но в Австралии огромное кол-во голов,особенно в молодежных лигах.

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Татарин за ЦСКА 26 апреля 2018, 00:35

      вот сеня Реалу итб 1,5 словил и угл у баварии 9,5 б) на зенит цска ставок делать не буду, ибо здесь все непредсказуемо,да и трезво рассуждать не получается когда любимая команда играет)

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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 25 апреля 2018, 00:44

      Удачи командам в ответном матче. Пусть победит достойный футбол и зрелищная игра.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ZAITZEFF2011 25 апреля 2018, 00:59

      Шикарный полуфинал был!

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