Тяжелобольной болельщик «Эвертона» посмотрел трансляцию со стадиона при помощи робота-талисмана

Капитан «Эвертона» Фил Ягиелка вышел на матч 35-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:0) с роботом-талисманом в руках.

Робота контролировал Джек Маклинден – 14-летний болельщик «Эвертона». Ребенок болен синдромом Леннокса-Густо (форма эпилепсии детского возраста) и не может выходить из дома.

В то время как все игроки выходили на поле за руку с детьми, Ягиелка держал в руках робота, который вел прямую трансляцию со стадиона. Джек Маклинден смотрел за происходящим из дома.

Игра закончилась победой «ирисок» со счетом 1:0.