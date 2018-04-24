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    Тяжелобольной болельщик «Эвертона» посмотрел трансляцию со стадиона при помощи робота-талисмана

    Капитан «Эвертона» Фил Ягиелка вышел на матч 35-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:0) с роботом-талисманом в руках.

    Робота контролировал Джек Маклинден – 14-летний болельщик «Эвертона». Ребенок болен синдромом Леннокса-Густо (форма эпилепсии детского возраста) и не может выходить из дома.

    В то время как все игроки выходили на поле за руку с детьми, Ягиелка держал в руках робота, который вел прямую трансляцию со стадиона. Джек Маклинден смотрел за происходящим из дома.

    Игра закончилась победой «ирисок» со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    24.04.2018 20:06
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