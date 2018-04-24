Гинер: «У Еременко контракт с ЦСКА. Осенью он начнет тренироваться с командой»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что полузащитник Роман Еременко имеет действующий контракт с клубом и осенью приступит к тренировкам с командой.

Напомним, футболист бы дисквалифицирован в октябре 2016 года, поскольку в его допинг-пробе были обнаружены метаболиты кокаина.

«У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам», – сказал Гинер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА расторг соглашение с Еременко.