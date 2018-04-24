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    Гинер: «У Еременко контракт с ЦСКА. Осенью он начнет тренироваться с командой»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что полузащитник Роман Еременко имеет действующий контракт с клубом и осенью приступит к тренировкам с командой.

    Напомним, футболист бы дисквалифицирован в октябре 2016 года, поскольку в его допинг-пробе были обнаружены метаболиты кокаина.

    «У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам», – сказал Гинер.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА расторг соглашение с Еременко.

    Источник: Sport24

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    24.04.2018 18:48
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 апреля 2018, 22:36

      Ждём возвращения!

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 24 апреля 2018, 21:32

      Правильно! Ерёменко как Широков, его сила не в дриблинге или дистанции, а в чтении игры и шикарными идеями..Пригодится, и оценит отношение клуба!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      seva81 24 апреля 2018, 20:32

      Конечно он будет в ЦСКА.Ведь Гинер берет только тех,за кого платить ничего не надо...Даже если контракт закончился,за Еременко платить никому не придется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 24 апреля 2018, 20:23

      до июня 2018 года был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 20:21

      Мне кажется лукавит! Контракт разорван. Просто от безысходности готов его вернуть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 апреля 2018, 20:12

      Будем очень рады!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 19:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кокаинчика для команды завезет.

      -5
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      Рейтинг: +102

      Shogun > prezent2017 24 апреля 2018, 20:02

      Бомжей своих накури, может играть начнут

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 апреля 2018, 19:46

      Ну годика 2 еще попылит и пользу принесет, а особенно, если все таки Головин уйдет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 апреля 2018, 19:26

      (с)"русские на войне своих не бросают! "Да и не своих тоже.
      даже если фамилия кого-то бесит.

      4
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 24 апреля 2018, 19:17

      Почему из-за кокаина дисквалифицировать надо????? Чо это такое???

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Чоткий 24 апреля 2018, 20:05

      Высшая мудрость.
      Типа сочетать спорт и наркотики вредно для здоровья. Ну и что бы одумался, что не в ту сторону пошёл.

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